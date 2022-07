Por qué la pelea de Canelo vs Golovkin será diferente que contra Bivol

Saúl Álvarez aseguró que dejará en el retiro a Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

A poco más de dos meses de la tercera pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, el entrenador del mexicano, Eddy Reynoso, señaló cuáles son las diferencias entre el estilo de pelea de GGG y Dmitry Bivol. Aunque reconoció que la ambición de su pupilo es finiquitar la pelea antes del término de los 12 rounds, negó que el panorama pinte un duelo fácil de superar y no descartó una posible victoria del kazajo a pesar de su edad.

Durante una entrevista para el canal de YouTube FightHub TV, el hijo de Chepo Reynoso negó que Golovkin cuente con la capacidad de copiar la fórmula de Dmitry Bivol para mantener su campeonato mundial de las 175 libras ante el mexicano. Además de resaltar que GGG usará el estilo que ha consolidado con el paso de los años, aseguró que sus cualidades físicas le impedirán acogerse al estilo de boxeo del ruso.

“No creo (que lo imite) porque no tiene las mismas cualidades físicas. No es un peleador tan largo como Bivol, no tiene tan largo su jab, no sabe trabajar tanto con las piernas. Él va a salir a lo mismo, a tratar de sacar la pelea con golpes por arriba y trabajar el buen jab que él ya tiene”, declaró ante el micrófono.

Canelo Álvarez cuenta con la ventaja de una victoria y un empate contra Gennady Golvkin (Foto: John Locher/AP)

Y es que Dmitry Bivol, en compañía con los miembros de su esquina, logró descifrar el estilo de Canelo Álvarez para contrarrestarlo. Al ganar por la vía de la decisión, pero demostrar amplio dominio en el cuadrilátero, pudo haber develado el camino a seguir al resto de los rivales del campeón unificado de las 168 libras para derrotarlo. Sin embargo, Eddy Reynoso negó que ese sea el caso del originario de Kazajistán.

Por el contrario, aplaudió la nueva relación laboral que GGG entabló con el entrenador Johnathon Banks, pues le ha ayudado a encaminar su mejor nivel boxístico en la madurez de su trayectoria profesional. Con el estadounidense ha conseguido perfeccionar su estilo de boxeo mexicano, aprendido cuando estuvo bajo la tutela de Abel Sánchez entre 2011 y 2019, e incluso mejorarlo.

“Él ha ido madurando. Es un peleador más fuerte, la pegada nunca se le va a ir. Creo que el cambio de entrenador le vino bien porque ha demostrado otras cosas. Ha trabajado más su defensa, trabaja mejor su jab, entonces creo que está en un buen momento para pelear con Canelo”, dijo Reynoso.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin pelearán por tercera ocasión en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Foto: Twitter/@MatchroomBoxing)

Cuál es el pronóstico de Eddy Reynoso para la pelea

Desde la confirmación de la pelea, el Canelo Álvarez ha dado a conocer su deseo por finiquitar la pelea por la vía del nocaut para no dejar lugar a dudas acerca de su rendimiento y evitar la polémica como cuando los jueces fallaron el empate en la primera pelea y le dieron la victoria por decisión dividida en la segunda ocasión. No obstante, la opinión de su entrenador es diferente y no descarta una posible victoria de Golovkin.

“Puede ser una pelea cerrada, puede ser una pelea de nocaut. Los dos tienen las mismas cualidades para noquear de un solo golpe, tienen aguante. Son peleadores fuertes y bravos, entonces, yo creo que va a ser una pelea complicada. Sí lo puede noquear (a Golovkin), pero también Golovkin tiene para noquearlo. Entonces es una pelea competitiva, pareja. Ojalá y nos salgan bien las cosas a nosotros”

El 17 de septiembre, los asistentes a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada serán testigos de la lucha por el campeonato indiscutido de las 168 libras entre Canelo y GGG. El boxeador de 40 años incursionará en el peso supermediano pero podría convertirse en el nuevo monarca en caso de imitar la hazaña de Dmitry Bivol contra Álvarez.

