“Qué pesadilla” y “espectáculo de terror”: duras críticas para los All Blacks en Nueva Zelanda tras la derrota con los Pumas

La prensa de Nueva Zelanda criticó a los All Blacks por una nueva derrota (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

Fue una victoria histórica para los Pumas en Nueva Zelanda. Y lo fue la derrota para los All Blacks, que por tercera vez consecutiva cayeron en su territorio. Algo que nunca antes se había producido para los famosos Hombres de Negro. El 25-18 en favor de los argentinos por la tercera fecha del Rugby Championship fue un impacto muy duro para los locales.

Así lo reflejaron los medios neozelandeses, que apuntaron como el primer responsable del momento del seleccionado al entrenador. “All Blacks aturdidos en una derrota histórica ante Pumas mientras presionan a Ian Foster”, tituló el Nueva Zelanda Herald en la portada de su sitio online. Por su parte, Stuff, otro portal, fue tajante sobre la caída que se produjo en el Oregantheory Stadium, ubicado en la ciudad de Christchurch. “Argentina aturde a los indisciplinados All Blacks y se lleva una victoria histórica”, dice la nota principal con el análisis del juego.

“Demasiado para un nuevo amanecer. Una semana después de la confirmación de Ian Foster como seleccionador, los All Blacks desperdiciaron la oportunidad de volver a empezar tras caer en su primera derrota en casa ante los Pumas. Cuando parecía que Foster iba a saborear un poco de aire limpio, tras recibir el tardío respaldo de sus jefes y ascender a Joe Schmidt a entrenador asistente la semana pasada, apareció más historia no deseada”, escribió el NZ Herald sobre el encuentro. Hay que recordar que el presente no es alentador para el seleccionado oceánico.

La portada del NZ Herald

Hace un par de semanas, antes de la victoria contra Sudáfrica (35-23) que cortó la mala racha, la situación del equipo era de las peores de su historia. Desde la llegada de Foster en diciembre de 2019, los All Blacks tiene récord de 17 triunfos, un empate y 10 derrotas, la peor efectividad para los neozelandeses en toda su historia. Justamente, en la previa a ese triunfo contra los Springboks, hilvanaron tres caídas consecutivas por primera vez desde 1998.

Por su parte, tras esta nueva derrota, la primera ante la selección argentina de rugby en su hogar, la prensa marcó la actualidad del combinado de negro con un duro editorial escrito por el periodista Richard Knowler. “Su decisión de mantener a Ian Foster como entrenador de los All Blacks en lugar de nombrar a Scott Robertson fue el peor comienzo posible en Christchurch el sábado por la noche, cuando Argentina produjo una magnífica actuación de sangre y agallas para producir una sorprendente victoria por 25-18 en el Orangetheory Stadium”, inició el artículo de opinión.

Acto seguido, el experto en rugby fue más crudo y dejó duras frases tras la caída. “No sería exagerado decir que los sumos sacerdotes del rugby neozelandés debieron sentir que se habían topado con un espectáculo de terror, y que se habían convertido en los protagonistas, después de lo que se desarrolló ante sus ojos. Esta, recordemos, era la primera victoria de Argentina en suelo neozelandés. Qué pesadilla. Se harán muchas preguntas, de nuevo, sobre sí Foster es el hombre adecuado para ser el entrenador de este equipo hasta el Mundial”, agregó Knowler.

El sitio Stuff fue muy crítico con Ian Foster y los All Blacks

El futuro indica que el próximo sábado 3 de septiembre, esta vez en la ciudad de Hamilton, los neozelandeses tendrá la chance de tomarse revancha y comenzar a cambiar una historia deportiva que sacude a la nación de los mejores del rugby en todas las épocas.

