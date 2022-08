El dardo que Piojo Herrera lanzó al Tata Martino

Miguel Herrera criticó a Gerardo Martino por su convocatoria y el partido amistoso contra Paraguay (Fotos: CUARTOSCURO)

Con 86 días restantes para el arranque del Mundial de Futbol en Qatar 2022, la Selección Mexicana se encuentra por ingresar a la recta final de su preparación antes de su debut. A finales de agosto sostendrá un encuentro amistoso contra la Selección de Paraguay y aunque se podrían definir los últimos lugares de la convocatoria definitiva, Miguel Piojo Herrera catalogó el compromiso como inservible y criticó a Gerardo Martino.

En una conferencia de prensa previa a su encuentro contra los Rayos de Necaxa, el Piojo habló sobre la convocatoria para el compromiso internacional del 31 de agosto. Además de menospreciarlo, lanzó un dardo contra el Tata Martino por convocar a jugadores que probablemente no acudirán al mundial e insinuó que su proceso podría finalizar después del mundial.

“Es más por toquetear jugadores. El Tuca les decía partidos moleros. Estos son los que para mí no sirven. El 80% de esta convocatoria no va a estar en el Mundial, más con 26 jugadores. No sé si sea correcto estar toqueteando jugadores por toquetear, se habla de verlos para el siguiente proceso y no sabemos si este sea el mismo técnico para el siguiente proceso”, arremetió.

México no contará con la presencia de jugadores que juegan en Europa para el encuentro con Paraguay (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

El encuentro contra los guaraníes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el primero de cinco antes de presentarse en la Copa del Mundo ante Polonia. En ese sentido, el seleccionador aprovechó la ocasión para llamar a jugadores ajenos a los que conforman la base de su proyecto y que, en su totalidad, disputan encuentros en la Liga MX.

Los Tigres del Piojo sufrirán las bajas de Jesús Angulo y Sebastián Córdova, pero no es el plantel más afectado. Su acérrimo rival cederá la mayor cantidad de futbolistas con cuatro; seguido por Pachuca y Chivas con tres; Santos, América y Cruz Azul con un par; así como Necaxa, Atlas y Puebla con una sola aportación.

Información en desarrollo*