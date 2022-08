Australia le dio asilo a la portadora de la bandera afgana de Tokio 2020 tras el riesgo que corre en su país: “Estoy empezando una nueva vida aquí”

Kimia Yousofi compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio (Efe)

Australia dio asilo a la velocista olímpica Kimia Yousofi, portadora de la bandera de Afganistán en los Juegos Olímpicos de Tokio, junto a otra treintena de personas en riesgo por su apoyo al derecho de las mujeres en ese país, informaron este miércoles fuentes oficiales.

“En esencia, estoy empezando una nueva vida aquí. Voy a entrenar muy duro y sería muy emocionante ir a París, definitivamente voy a competir”, aseguró Yousufi acerca de la siguiente cita olímpica en un comunicado publicado hoy por el Comité Olímpico Australiano (COA, siglas en inglés).

Yousufi, quien llegó a Australia junto a su madre y uno de sus tres hermanos, y otras 31 personas ingresaron al país oceánico en las últimas semanas en la condición de refugiados debido al “significativo riesgo” que se enfrentan en Afganistán a consecuencia de su “apoyo a la participación de las mujeres en los deportes y educación”, precisó la entidad.

La atleta disputó los 100 metros en los Juegos Olímpciso de Tokio .(Getty)

El COA indicó que además de Yousufi, quien también participó en los Juegos de Rio y portó la bandera de su país en ese evento, las autoridades australianas han acogido al medallista de taekwondo de los Juegos Asiáticos Ahmad Abasy, así como a dos familias vinculadas al voleibol olímpico.

“Tenemos atletas olímpicos en el grupo, así como administradores deportivos que defendieron especialmente el deporte femenino a través de programas de reclutamiento, entrenamiento y arbitraje”, remarcó el director ejecutivo del COA, Matt Carroll, en un comunicado del organismo olímpico.

El grupo de 31 personas llegó a Australia entre principios de junio y la semana pasada, como parte de los esfuerzos de la COA en favor de su “salida segura” de Afganistán, después de que los talibanes volvieran al poder el 15 de agosto de 2021.

El subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq

Desde que el gobierno interino talibán impusiera una ola de restricciones a las mujeres afganas, desde la imposición del burka hasta permanecer en casa y otras trabas como su acceso al trabajo, Australia ha acogido a más de cien deportistas afganas y sus familias.

En una entrevista con la emisora australiana SBS correspondiente a septiembre del 2021, el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, dijo que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que deban hacerlo. En el cricket, es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas”, comunicó.





