Polémica en la Fórmula 1: revelaron los diálogos de la definición por el título que ganó Verstappen y la FIA reconoció un “error humano”

La FIA admitió que un "error humano" influyó en la victoria de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en Abu Dhabi (Foto: REUTERS)

En vísperas de la primera carrera oficial del año en la Fórmula 1, ha surgido un nuevo capítulo de la polémica definición de la temporada pasada. La vuelta final en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021 estuvo llena de polémicas y ahora la FIA ha reconocido que el director de carreras Michael Masi cometió un “error humano” tras el accidente de Nicholas Latifi que derivó en la consagración de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton.

El organismo rector del automovilismo concluyó en que las dos conversaciones de Masi –quien fue removido de su cargo el mes pasado– con los protagonistas tuvieron impacto negativo en el cierre del campeonato, aunque apuntaron que no tuvo malas intenciones en absoluto.

“El Director actuó de buena fe dadas las difíciles circunstancias, reconociendo las importantes limitaciones de tiempo para tomar decisiones y la inmensa presión ejercida por los equipos. Se descubrió que estas comunicaciones no eran ni necesarias ni útiles para el buen desarrollo de la carrera”, aseguró la FIA en un informe.

Michael Masi, ex director de carreras de la F1, tuvo responsabilidad en la consagración de Verstappen sobre Hamilton (Foto: Getty)

En un comunicado oficial publicado por las autoridades se dejó en claro que el título de Max Verstappen no sufrirá ninguna modificación ni corre ningún tipo de riesgo pese a que Hamilton, que tenía una ventaja cómoda hasta que el accidente de Latifi, se vio perjudicado por las decisiones de Michael Masi.

“El proceso de identificar los autos rezagados hasta ahora ha sido manual y un error humano condujo al hecho de que no se permitió que todos los autos pudieran pasar. Debido al hecho de que las intervenciones manuales generalmente conllevan un mayor riesgo de error humano, se ha desarrollado un software que, a partir de ahora, automatizará la comunicación de la lista de coches que deben recuperar la vuelta. Los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 y el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA son válidos, definitivos y no se pueden cambiar. De acuerdo con las reglas, Mercedes hizo una protesta a los comisarios después de la carrera, buscando cambiar la clasificación de la carrera. Los comisarios desestimaron la protesta y la escudería tuvo entonces la oportunidad de apelar esa decisión ante la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA, pero no lo hizo”, especificaron.

La entidad echó a Michael Masi tras la polémica que se generó en la carrera que definió el título en favor del piloto de Red Bull, que en la última vuelta superó a Lewis Hamilton luego de la aparición del Safety Car en el circuito Yas Marina. El puesto actualmente es ocupado por Niels Wittich y Eduardo Freitas, quienes actuarán alternativamente en el puesto y serán asistidos por Herbie Blash como asesor senior permanente.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi y se consagró campeón de la F1 en 2021 (Foto: Reuters)

La FIA investigó las comunicaciones por radio que llevaron adelante durante la anteúltima vuelta Michael Masi con Christian Horner, director del equipo Red Bull, y Jonathan Wheatley, director deportivo de la escudería austríaca. Más allá de que algunos de los cruces radiales entre los involucrados forman parte de un capítulo de la cuarta temporada de Drive To Survive, la serie de Netflix que muestra la Fórmula 1 por dentro, según publicó el sitio especializado Autosport, este fue el diálogo completo:

Christian Horner: Christian a Michael

Michael Masi: Sí, adelante Christian.

CH: ¿Por qué no quitamos del medio estos autos?

MM: Solo dame... porque Christian... solo dame un segundo... OK, mi principal problema es aclarar este incidente.

CH: Sólo necesitas una vuelta de carrera.

MM: Sí.

Jonathan Wheatley: Obviamente no necesitas que esos autos sobrepasados den la vuelta de inmediato y alcancen al pelotón de atrás.

MM: Entendido. Sólo danos un segundo.

JW: Debes dejarlos ir. Después tendremos una carrera de motores en nuestras manos.

MM: Entendido.

En la siguiente vuelta cuando se les dijo a cinco pilotos que podían adelantar, despejando los autos entre Verstappen y Hamilton, el jefe del equipo Mercedes Toto Wolff, llamó por radio a Masi:

TW: Michael... Michael, esto no está bien. Michael, eso no está bien. Eso no está bien.

Luego, cuando el coche de seguridad regresaba a boxes, inmediatamente hubo otro mensaje:

TW: Él (por Verstappen) acaba de adelantar el coche de seguridad.

Aunque el informe de la FIA concluyó que estas dos conversaciones tuvieron un gran impacto para el resultado de la carrera y el futuro de Michael Masi, desde la entidad buscan cerrar el asunto. No obstante, habrá que ver si todos los actores involucrados están conformes, principalmente los miembros de Mercedes.

SEGUIR LEYENDO: