Nacho Beristáin atacó al Terrible Morales por pelea de Dinamita vs Pacquiao: “No fue suerte”

Nacho Beristáin tundió al Terrible Morales por restar importancia a la victoria de Juan Manuel Márquez sobre Manny Pacquiao (Fotos: Twitter/@SteveKim323,@CarlosEmilioGil)

La victoria de Juan Manuel Márquez sobre Manny Pacquiao es una de las más memorables escritas en la historia del boxeo mexicano. A pesar de que el suceso llegó a ser ampliamente celebrado, algunos personajes como Erick Morales señalaron que el resultado de la pelea fue un golpe de suerte. Años después, durante una charla cara a cara, Ignacio Beristáin, quien fuera entrenador del Dinamita, le recriminó su opinión.

Durante una plática entre Nacho Beristáin y Erick Terrible Morales, el entrenador catalogó la victoria de Márquez en la cuarta pelea con Pacman Pacquiao como la más relevante en su carrera de entrenador. Incluso, se atrevió a considerarla como un “acontecimiento histórico”, por lo que alzó la voz al recordar cuando llegaron a insinuar que la victoria no había sido merecida por su pupilo.

El Dinamita venció al Pacman en el cuarto enfrentamiento de su historia (Foto: Getty Images)

“Dicen que fue un golpe de suerte. Cuando llegamos a la conferencia de prensa me dicen que había sido un golpe de suerte. Yo pensé que lo había dicho (Mauricio) Sulaimán o (Eduardo) Lamazón y les dije ‘no sé quién fue el p*ndejo que lo dijo, pero no fue suerte’. En el boxeo solo en las películas existen los golpes de suerte, como el que hace las películas Sylvester Stalone, pero el golpe de suerte no existe”, declaró entre risas.

Instantes antes de realizar su declaración, Beristáin recordó los argumentos que su pupilo brindó al interior del ring y por los cuales pudo superar al peleador que lo venció en dos ocasiones previas. Incluso llegó a reconocer que el filipino estaba logrando tomar las riendas de la reyerta, pero un oportuno movimiento del Dinamita lo ayudó a quedarse con la victoria.

La victoria del mexicano fue por nocaut (Foto: Getty Images)

“El round donde lo lastimó más Pacquiao fue el round donde Juan le metió unos golpes en la barriga con la derecha. Le metió como tres m*drazos. Cuando llegó a la esquina tenía una cortadita y el tabique medio m*dreado y me dijo ‘Nacho, ahí lo tengo. Creo que lo voy a noquear’. Julio (César Chávez) le dijo a (Eduardo) Lamazón que Juan estaba buscando el golpe y en el otro round se acabó”, recordó.

Luego de escuchar la intervención del entrenador, el Terrible Morales reconoció haber sido el autor de la polémica declaración que incomodó a la esquina del Dinamita. Sin embargo, trató de justificar su aseveración al referirse a la fortuna que implicó la organización de cuatro peleas entre ambos púgiles. Cabe mencionar que la rivalidad de Juan Manuel vs Pacman es la única en la historia que se ha extendido durante tantos capítulos.

En diciembre de 2012 el mexicano y el filipino se montaron el ring para dar vida a la cuarta pelea de su rivalidad, aunque el desenlace estremeció a los asistentes en el recinto deportivo gracias a la caída que sufrió el Pacman Pacquiao.

“La suerte no es más que estar en el momento correcto con algo que ha trabajado tanto. No lo malinterpretamos. Cuando es casualidad es algo que ni se pensaba. Lo que pasa es que ustedes trabajaron mucho, pero tuvieron tres peleas ¿Cuántas oportunidades tienes? A veces no hay revanchas. Muy pocas veces hay trilogías. Es suerte. Más porque después de tantos rounds le agarras el ching*dazo que tanto practicaste”.

Gracias a la victoria, Juan Manuel Márquez se convirtió en el segundo boxeador mexicano que pudo superar al filipino. Y es que hasta antes de la noche del 8 de diciembre de 2012, Erick Morales era el único boxeador azteca que había logrado vulnerar el impresionante récord del Pacman.

Márquez vs Pacquiao IV

Después de tres episodios, donde el balance favorecía al Pacman con un empate y dos victorias, Márquez logró justificar su inconformidad por los resultados otorgados por los jueces. Para no dejar lugar a dudas, en el sexto episodio conectó un sólido cross con el cual envió a la lona a su rival. La escena fue de contrastes pues, mientras Pacman permaneció inconsciente en el entarimado, Márquez celebró por los aires su primera victoria contra el filipino.

