Óscar Valdez defendió el trabajo de Eddy Reynoso previo al Canelo vs Golovkin

Óscar Valdez respaldó el trabajo del Canelo Team con Eddy Reynoso (Foto: Instagram/@canelo)

Saúl Canelo Álvarez se preparara para enfrentar a Gennady Golovkin en la tercera pelea que pondrá fin a la rivalidad con el kazajo, por ello la expectativa de lo que pueda generar el encuentro ha llamado la atención de la afición al boxeo mundial. Pero, parte de los antecedentes que persiguen al Canelo y a Eddy Reynoso es la reciente derrota con Dmitry Bivol.

Las derrotas y las salidas del Canelo Team invadieron recientemente el gimnasio de Eddy Reynoso, por ello los analistas deportivos han cuestionado la capacidad del entrenador para reponerse de su última derrota y estar en el mejor nivel ante Golovkin.

Recientemente el peleador que salió en defensa del trabajo de Reynoso fue Óscar Valdez. El púgil sinaloense respaldó el campamento del Canelo en entrevista con el canal de YouTube Hay Tiro, y a pesar de que diversos peleadores han abandonado el gimnasio, Valdez aseguró que seguirá firme con él.

Aunque The King también perdió su campeonato del CMB ante Shakur Stevenson en abril de 2022, aseguró que las derrotas sirven para seguir adelante. Añadió que las pérdidas recientes del Canelo Team no pueden definir toda la trayectoria de Edison Omar Reynoso, incluso calificó de injusta la crítica que ha recibido el entrenador previo a su próximo duelo ante Triple G.

Óscar Valdez defendió el trabajo de Eddy Reynoso (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

“Yo estoy agradecido con Eddy Reynoso, es un gran entrenador, no porque perdamos significa que ya estamos acabados, que está acabado el entrenador, que no es un buen entrenador. Simplemente es todo así en la vida; cuando Eddy Reynoso va ganando, vamos todos, es el mejor del mundo. Ahora que perdimos, la gente ya está tirándole basura, es un poquito injusto, pero así es”, comentó.

Y es que después de que Saúl Álvarez no consiguiera el cinturón en los semipesados, los comentaristas deportivos y la afición se fueron en contra de todo lo que ha logrado el jalisciense con Eddy, pero Valdez aseguró que tanto como Canelo como el entrenador han cumplido con los triunfos debido al legado que tienen juntos.

Óscar se animó a compartir su punto de vista de lo que ocurrió en el ring contra Dmitry Bivol, y aunque el peleador mexicano perdió por decisión de los jueces, para The King, Álvarez compitió al mismo nivel que el ruso.

“Canelo vienen brincando divisiones y viene ganando, su última pelea perdió, más no le pegaron, no lo humillaron arriba del ring. Me refiero a que compitió en un nivel que no es de él, en una división que no es de él”

(Foto: Instagram/@caneloteam)

En relación a los rumores que rodearon a Óscar Valdez y su supuesta salida del equipo que lidera el Canelo Álvarez, el ex campeón del superpluma negó aquellas versiones, aseguró que la gente confunde las apariencias y de inmediato crea versiones erróneas.

“Yo normalmente entreno con él cuando hay pelea y cuando no hay peleas yo vengo y entreno aquí en mi casa en Hermosillo, Sonora, con entrenadores, amistades míos y muchas veces confunde la gente, la gente dice ‘está buscando entrenador’, me ven con otro entrenador y dicen ‘ya se quiere ir’ pero la verdad es que no”.





