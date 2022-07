Cómo afectó a Óscar Valdez su caso de dopaje

Todas las críticas que surgieron afectaron emocionalmente a Óscar Valdez previo a su pelea con Robson Conceição (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

En agosto de 2021 la carrera de Óscar Valdez vivió uno de los momentos más polémicos de su trayectoria en el boxeo mundial pues a escasos días de defender el título peso superpluma del Consejo Mundial de Box (CMB) ante Robson Conceição se dio a conocer el resultado que obtuvo tras una prueba de doping por parte de la Asociación Antidopaje Voluntaria (VADA).

La asociación compartió que Valdez arrojó un resultado positivo y se le detectó el consumo de la sustancia fentermina, en cuanto se dio a conocer dicha información, los analistas del boxeo mundial y fanáticos criticaron el legado del sinaloense pues consideraron que debían de quitarle el campeonato del CMB.

Todas las críticas que surgieron afectaron emocionalmente a Óscar Valdez, a pesar de que en aquel combate ante el púgil brasileño salió victorioso, confesó que en sus últimos preparativos para subir al ring estuvo preocupado y consternado por las opiniones en su contra. Recientemente en entrevista con Erik Terrible Morales en su podcast Un Round Más relató hasta qué grado llegó a importarle las críticas y que lo distrajo de su preparación.

Óscar Valdez contó cómo lo afectó su caso de doping (Foto: Instagram/@oscarvaldez56)

En cuanto le dieron a conocer su primer resultado no sintió que fuera un tema delicado ya que el mismo personal de la VADA le aseguró que era una situación no alarmante, pero en cuanto la noticia se conoció en la agenda boxística, las críticas y señalamientos no pararon.

De acuerdo con el testimonio del peleador de 31 años, recordó que su celular no dejó de sonar aquel día, mientras estaba en el gimnasio con Eddy Reynoso preparándose, las notificaciones y llamadas no pararon. Debido a que rápidamente escaló la polémica, no dimensionó el impacto que tendría en su carrera.

“Muchos decían que era cocaína, que era anabólicos, esteroides, pero la verdad es que es un estimulante. Se hizo todo el show ese […] yo sentí que no me estaba pasando esto a mí ¿cómo? si yo sé que no he tomado nada ¿por qué me están cayendo encima todos?”

Óscar Valdez confesó que las críticas le afectaron y lo distrajeron previo a su segunda defensa del título del CMB (Foto: EFE/ José Méndez)

Cuando la VADA analizó la muestra “B”, misma que se obtuvo el mismo día que se tomó la muestra “A”, el resultado no varió y solo se confirmó el caso de doping con fentermina. En aquel momento faltaban solo dos semanas para la defensa del cinturón y la afición pidió que se cancelara la pelea.

El ex campeón mexicano aseguró que le tomó demasiada importancia a todo y le afectó anímicamente pues recordó su infancia y lo que sintió cuando Antonio Margarito también tuvo un resultado similar de doping. Así lo expresó Valdez:

“Uno de mis errores más grandes fue prestarle mucha atención a eso, porque me acuerdo que cuando era morro y salió que Antonio Margarito usó algo, yo recuerdo que como fanático sí me agüité mucho; no puedo admirar a alguien que hace esto”

En aquella pelea Óscar Valdez ganó por decisión unánime y retuvo su título (Foto: Twitter/@oscarvaldez56)

Sus valores deportivos lo orillaron a sentirse culpable y entre más conocía la postura de los analistas deportivos, más se mortificó. A pesar de que en su momento aclaró la situación, los comentarios negativos no pararon. Agregó que toda esa desacreditación “le pegó” pues cada uno de sus logros fue cuestionado, incluso lo llegaron a calificar como “tramposo”.

“Yo me miraba como niño -como a mí- y decía ‘¿cómo voy a admirar a un Óscar Valdez?’ si he trabajado toda mi carrera para esto, para que se me desacredite todo lo que he logrado; entonces le empecé a prestar mucha atención a eso y la neta me pegó muy duro, me agüité machín”

Las investigaciones de los organismos de boxeo mundial aclararon que la sustancia no ayudaba a Valdez arriba del cuadrilátero, así que lo dejaron pelear con Conceição; Óscar Valdez ganó por decisión unánime, en una pelea que se le complicó por las distracciones que tuvo.

