El video viral en el que una figura internacional explica cómo mejoró su juego gracias a los consejos de Pablo Aimar

El video viral en el que el brasileño llena de elogios al ex volante argentino

Para muchos, Pablo Aimar es sinónimo de fútbol. Y del bueno. Es que más allá de su comienzo glorioso en River, su paso por el fútbol europeo dejó una marca en varios clubes. El primero de ellos fue en el Valencia, donde se convirtió en la estrella de la institución que supo ganar dos títulos de liga en los primeros años del 2000.

Tras su incursión por España, el Payaso emigró hacia una de las instituciones más importantes de Portugal: en 2008 arribó al Benfica, lugar donde también ganó varios títulos y fue clave en los inicios de la carrera de unos de los referentes del seleccionado brasileño en la última década. Y en las últimas horas en lasa redes sociales se viralizó un video de la plataforma Inyarwanda en el que David Luiz contó cómo lo marcó la relación que generó con el argentino cuando ambos jugadores compartieron el plantel en Las Águilas.

“Un día me habló en su habitación y me dijo ‘vamos a ver el último partido’. A partir de ahí empezó a enseñarme cómo pasar de una pelota en defensa a una en ataque, cómo crear espacios, cómo esconder un pase para tratar de encontrarlo entre líneas, una clase de consejos que nunca había tenido”, relató el marcador central que hoy milita en el Flamengo. Y agregó: “Fue alguien que me permitió mejorar mucho mi juego. Es un jugador top, para mí, el mejor con el que jugué”.

“‘Yo pensaba: ¿Cómo alguien tiene tiempo para pensar en que puedo mejorar? Estaba tan feliz por eso… Es un jugador top, para mí el mejor con el que jugué”, analizó el brasileño sobre el papel importante que tuvo el mediocampista cordobés en su crecimiento.

El defensor, que fue uno de los pilares de Brasil durante el Mundial de 2014 y también uno de los principales apuntados por ser uno de los responsables de la histórica derrota por 7-1 contra Alemania de ese torneo, se fue del Benfica en 2010 para jugar en la Premier League: durante tres temporadas militó en el Chelsea, luego tuvo un paso de dos años por el PSG francés, hasta que volvió al conjunto de Londres hasta recalar en el Arsenal. En la actualidad defiende los colores del Flamengo y tiene como principal objetivo levantar la Copa Libertadores y adjudicarse el Brasileirao.

