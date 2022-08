Carlos Vela subestimó el encuentro de LAFC contra América

Carlos Vela restó importancia al encuentro de la Leagues Cup contra el Club América (Foto: Refiinhold Matay-USA TODAY Sports)

En vísperas de la disputa del encuentro amistoso entre las Águilas del América y Los Ángeles Football Club (LAFC), los protagonistas del encuentro han comenzado la guerra de declaraciones. En ese sentido, Carlos Vela, delantero estrella del conjunto estadounidense, respondió a las palabras del entrenador de su próximo rival y negó que el encuentro contra los de Coapa acapare la atención de su plantel.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro de la Leagues Cup, el ex delantero del Arsenal de la Liga Premier subestimó el encuentro contra el Club América. Por el contrario, prefirió enfocarse en el cierre de campaña que experimentará su equipo en las semanas siguientes con el fin de buscar el primer título de liga en la historia de la institución de la cual es capitán.

“Con todo el respeto que se merece jugar contra América es un partido más, pero la intención es ir a ganarlo porque en estos cuatro años hemos tenido una cultura ganadora y queremos ganar cualquier partido, pero nada más. Mañana es un partido amistoso, donde vamos a buscar ganar, vamos a intentar dar un buen espectáculo, pero no deja de ser amistoso”, enfatizó.

El delantero del LAFC también respondió a las palabras de Fernando Ortiz acerca del equipo de la MLS (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Si bien el encuentro entre Águilas y angelinos representa el esfuerzo de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) por el estrechamiento de sus relaciones deportivas y económicas, el Bombardero restó importancia al compromiso. Por el contrario, aseguró que el único contexto para ver el nivel máximo de los dos equipos en el terreno de juego es en “torneos de verdad, donde haya trofeos de verdad”.

Las declaraciones del mexicano tomaron relevancia debido a las palabras pronunciadas por Fernando Ortiz, estratega del América, instantes antes. Y es que al ser cuestionado acerca del poderío demostrado por LAFC, así como la privilegiada posición que ostentan en la Conferencia Oeste de la MLS, negó tener conocimiento de ello.

“No sabía que estén primeros en su liga. No es que no esté informado, pero me enfoco en mi equipo, trato de mostrar una idea de juego en el equipo, lo hacemos con otros rivales”, expresó.

Vela respondió en el mismo tenor, aunque negó que las palabras de su rival hayan trascendido al ámbito personal. ”Yo tampoco sé en qué posición van ellos y en eso estamos igual. Cada uno se enfoca en su equipo, en prepararse lo mejor posible, en sus torneos locales”, dijo.

Información en desarrollo*