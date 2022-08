La actitud que tomó Chicharito Hernández con un fan y que desató críticas

El delantero de la MLS ignoró la petición de un niño que quería un autógrafo y una foto con él.

En vísperas del arranque de la Leagues Cup Showcases 2022 entre equipos de la Liga MX y la MLS, el delantero mexicano Javier Hernández Chicharito protagonizó un gesto que causó enojo y molestia entre los fanáticos del fútbol mexicano pues se negó a saludar a uno de sus fans.

Recientemente circuló un video en redes sociales que capturó el momento cuando Chicharito Hernández rechazó de manera tajante a un niño que quería un autógrafo del futbolista, pero el mexicano lo ignoró por completo y se acercó con otro grupo de fans.

El suceso ocurrió al término del partido entre Los Ángeles Galaxy y FC Dallas en la MLS cuando los jugadores descendían del autobús del equipo que estaba estacionado en el estadio de Dallas. Cerca del camión había un grupo de fanáticos que estaban a la espera de los futbolistas para tener la oportunidad de saludar a sus ídolos.

Chicharito Hernández rechazó a un niño que le pidió una fotografía y en redes sociales criticaron su actitud (Foto: Kirby Lee/ USA TODAY Sports)

Fue Chicharito de los primeros en bajar del autobús y se acercó a las vallas que detenían el acceso de los aficionados; en su camino un niño se acercó al canterano de Chivas y le acercó un plumón y el celular para pedirle un autógrafo y una fotografía. De inmediato, el delantero de 34 años dijo “no, no, no” y con la mano alejó al infante.

El video grabó dicho gesto, además Javier Hernández no iba solo al momento de acercarse con los grupos de aficionados, ya que un elemento de seguridad lo acompañaba en su trayecto. Así que cuando el niño corrió al encuentro con el Chicharito, el personal de seguridad tomó al niño y se lo llevó fuera del área en donde estaba el goleador del Galaxy.

Poco después, Hernández Balcázar le pidió al resto de sus seguidores girar sus celulares para tomarse una fotografía grupal al mismo tiempo en lugar de dedicar tiempo a cada una de las personas que esperaron pacientemente para ver al Chicharito. Una vez finalizada la fotografía, se alejó.

La forma en la que despreció al joven fanático causó molestia entre los seguidores de la MLS y del jugador mexicano pues aseguraron que le faltó “humildad” para atender al niño ya que su única intención era la de conocer al referente goleador del Galaxy.

En redes sociales viralizaron la grabación y calificaron de “engreído” al ex jugador de Chivas. Comentarios como: “A ese wey ya ni lo deben de pelar... ya fue, ya no sera mas”, “Messi si es humilde y si se toma foto con los fans” y “siempre ha sido un mamon y una diva, que bueno que lo mandaron alv de la selección y no va a ir al mundial”, fueron algunos de los comentarios con los que señalaron la actitud del Chicharito.





