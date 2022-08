Jake Paul se comparó con Bivol y volvió a retar al Canelo Álvarez

Jake Paul volvió a retar al Canelo Álvarez y se comparó con Bivol (Fotos: Getty Images)

Desde que Saúl Canelo Álvarez fue derrotado por Dmitry Bivol en la contienda por el cinturón de la AMB en las 175 libras, diferentes críticas han rondado al tapatío pues mostró una debilidad que poco se conocía y perdió el invicto ante el peleador ruso. Por ello, Jake Paul volvió a retar el tapatío a una contienda arriba del cuadrilátero.

El boxeador norteamericano no pierde la paciencia para medirse ante el Canelo Álvarez, así que se atrevió a compararse con Bivol e insistir en que tiene las habilidades necesarias para pelear contra el mexicano e incluso derrotarlo. Recientemente en una entrevista para el podcast talkSPORT el youtuber alzó la mano para ser el próximo rival del jalisciense.

Jake Paul explicó que, luego de lo que se vio en el cuadrilátero cuando Bivol venció a Saúl Álvarez, él tendría la posibilidad de derrotarlo tal como lo hizo el campeón de los semipesados. Recalcó que una pelea contra el tapatío sería “la más grande” en el pugilismo mundial, por ello insistió en su objetivo de enfrentarse al Canelo. Así lo expuso el boxeador norteamericano:

Jake Paul consideró que puede vencer al Canelo (Foto: Kim Klement/ USA TODAY Sports)

“Sigo creyendo que la pelea entre Canelo y yo sería una de las más grandes del boxeo y sé que puedo ganarle”

Y es que dentro de su comentario, el boxeador de 25 años aseguró que podría imitar el estilo del campeón de la AMB en los semipesados, situación que le beneficiaría en el cuadrilátero. Aunque consideró que aquel comentario podría tomarse a broma entre los analistas de box y demás público, Jake Paul insistió en que tiene las mismas habilidades que Bivol, por lo que se comparó con Bivol.

El norteamericano cerró su comentario con la afirmación de que el estilo de Bivol no le cayó bien al Canelo:

“La gente se puede reír de eso, pero Dmitry Bivol demostró que se le puede ganar a Canelo y tengo el estilo, rango, velocidad y poder similar a Bivol. En cuanto a estilo, no sería una buena noche para Canelo”.

Bivol derrotó al Canelo en la defensa por el cinturón de la AMB (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Cabe destacar que no sería la primera vez que el también youtuber reta públicamente al campeón mexicano a una pelea oficial, incluso poco después de que Bivol le arrebató el invicto a Álvarez, el influencer realizó una serie de publicaciones en redes sociales para retar al Canelo.

Pero en las diversas ocasiones en las que Jake Paul ha solicitado su duelo con el tapatío,el Canelo se ha negado y le restó importancia a sus peticiones pues llegó a considerar que Paul no es un boxeador profesional y podría estar en peligro si tiene una pelea con el Canelo pues consideró que no tiene la preparación necesaria que necesita para ser su rival.

A pesar de los rechazos que ha recibido Jake Paul, el estadounidense aseguró que ,de momento, no es el boxeador más grande pero que puede prepararse para ello. Durante su participación en el programa deportivo First Take, de la cadena ESPN, Paul fue cuestionado por sus intenciones de pelear contra el campeón unificado de las 168 libras.

Jake Paul ha retado al Canelo Álvarez en diferentes ocasiones (Foto: Instagram/@jakepaul)

Aunque negó que podría ser mejor boxeador que el mexicano, declaró que: “Soy más grande, soy más rápido y soy más atlético que Canelo. ¿Puedo boxear mejor? Probablemente no, pero dame tres años. Será una gran pelea”.

Los analistas de box aún no olvidan lo que pasó el 7 de mayo de 2022 cuando Saúl perdió ante Bivol por decisión de los jueces; por ello, su próximo rival se tomó el tiempo para hablar de la segunda derrota del Canelo Álvarez.

Triple G confesó que, a pesar de que fue una de las peleas más relevantes del mexicano, aceptó que no vio el combate en vivo, por lo que solo observó el resumen de la pelea. En una reciente entrevista con el portal BoxingScene, Golovkin confesó que no le tomó importancia a la pelea por el cinturón de la AMB y optó por enterarse del resultado en los resúmenes deportivos pues aseguró que Canelo no está en su radar.

SEGUIR LEYENDO: