Cuál es la inusual fobia que padece el Travieso Arce

En una visita al rancho de Óscar Valdez, Jorce Arce compartió su fobia y aseguró que la pasó mal con la tormenta que cayó.

Cuando Jorge El Travieso Arce era boxeador profesional protagonizó diferentes arduas peleas arriba del ring que lo llevaron a ser el pentacampeon mundial en cinco categorías diferentes. Sobre el cuadrilátero nunca demostró temor o sentirse intimidado por sus rivales; sin embargo, fuera de los gimnasios y los duelos con los puños y guantes, el Travieso enfrenta una fobia que lo paraliza.

Recientemente el ex campeón compartió con sus seguidores de Twitter cuál es su más grande miedo y, aunque en su vida deportiva se enfrentó a grandes peleadores e incluso experimentó la sensación de ser noqueado gravemente, su mayor temor es la lluvia.

Jorge Arce explicó en sus redes sociales el terror que le invade cada vez que llueve en específico cuando él está presenciando el fenómeno meteorológico. Incluso agregó que se mudó a Hermosillo, Sonora, pues al estar al norte del país es poco usual que se registren grandes tormentas como al sur o en las costas del país.

El Travieso Arce confesó cuál es su fobia (Foto: Instagram/@traviesoarce5)

Fue el pasado 24 de julio cuando uan fuerte lluvia lo tomó por sorpresa, por lo que recurrió a sus seguidores en redes para pedir ayuda pues aseguró que estaba “en shock” ante el aguacero que presenció.

“No tienen idea el miedo que le tengo a la lluvia me genera un pánico tremendo; me vine a vivir a Hermosillo porque según aquí nunca llueve, y acaba de caer un aguacero que ya me dieron ganas de regresarme a mi casa, estoy en shock no puedo ¿qué hago?”, redactó.

Jorge Arce narró el miedo que tuvo en el rancho de Óscar Valdez (Foto: Twitter/ @Eltraviezoarce5)

Su confesión impactó a sus seguidores ya que algunos le cuestionaron cómo le daba miedo la lluvia y no los golpes en el boxeo, otros más aprovecharon para burlarse del Travieso Arce pues dudaron que su comentario fuera serio o de verdad, incluso unos usuarios más bromistas invitaron al siete veces campeón a mudarse a Monterrey, estado que experimenta una sequía por la falta de lluvias y agua.

A pesar de las bromas, el ex púgil lo tomó con gracia y no se ofendió pero sí aseguró que tiene mala suerte con las lluvias pues “lo siguen” a todas partes; como muestra de ello subió un video en donde capturó la tormenta que cayó cuando visitó el rancho de Óscar Valdez, situación inusual según narró Valdez.

El travieso arce confesó cuál es su miedo y es la lluvia (Foto: Twitter/ @Eltraviezoarce5)

¿Por qué el Travieso Arce le tiene miedo a la lluvia?

Fue por medio de sus redes sociales que Jorge Arce explicó porqué le causa un temor irracional la lluvia. Cuando presumió de su visita al rancho de Óscar Valdez aclaró que su miedo a las tormentas provienen de la ocasión en la que intentó cruzar de ilegal a Estados Unidos en 1996.

En aquella travesía de migrante experimentó diferentes adversidades y el clima fue una de ellas, según redactó en su Twitter, las tormentas le recuerdan aquella etapa de su vida en la que se sentía “desprotegido”, por ello siente temor de la lluvia.

“Buen día mi raza, hoy gracias a Dios amanecimos anoche la pase mal en el rancho del @oscarvaldez56 cayo un llovídon sentí miedo como hace mucho no sentía, en 1996 quise cruzar a usa ilegalmente por Nogales llovía y dormía abajo de los puentes me sentía desprotegido”.

De jovenl el Travieso Arce intentó cruzar de ilegal a EEUU (Foto: Marco Polo Guzmán/ Cuartoscuro.com)

Y es que, anteriormente el ahora conferencista narró para Un Round Más las veladas y retos que pasó en Nogales, Sonora en su intento de cruzar la frontera, pues llegó a deambular por el desierto y pasó noches en la calle bajo los puentes de la ciudad.

Aunque el Travieso Arce no nombró su temor como fobia, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) se considera a la ombrofobia o pluviofobia al miedo continuo, intenso e irracional a las lluvias, truenos y vientos provocados por las tormentas transtorno que podría experimentar el ex campeón mexicano.

