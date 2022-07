Guadalajara ligó cinco partidos sin victoria en el Apertura 2022; Querétaro empató de última hora

Chivas vs Querétaro en la jornada 5 del Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: @Club_Queretaro

Con gol de último minuto, Querétaro le sacó el empate a las Chivas de Guadalajara que no han podido ganar en lo que va del Apertura 2022 de la Liga MX. El torneo se complica cada vez más para el conjunto que dirige Ricardo Cadena, pues con la igualada ante los Gallos Blancos sumaron su quinto juego consecutivo sin obtener un victoria.

Con marcador empatado a dos goles, el encuentro estuvo marcado por las constantes atajadas del guardameta rojiblanco Miguel Jiménez Ponce que si bien tuvo responsabilidad en el primer gol del rival, estuvo cerca de ser la figura del día para su equipo. Además, finalmente se dio el debut de Santiago Ormeño con una participación de aproximadamente 30 minutos en la que cometió el penal que le costó posteriormente el triunfo a Chivas.

“Bastante frustrado, molesto también, porque no he conseguido el objetivo, que es sumar de a tres. Nos cuesta mucho sumar goles, tenemos desatenciones y tenemos esa molestia de no cumplir el objetivo que era ganar. Si es verdad hemos tenido poca productividad, hemos tenido situaciones, pero no hemos podido concretar, mi equipo seguirá trabajando duro para lograr todo lo que nos proponemos”, fueron las palabras de Cadena al final el duelo.

Chivas vs Querétaro en la jornada 5 del Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: @Chivas

Fueron los tapatíos lo primeros en adelantarse en el contador con anotación del canterano Sebastián Pérez Bouquet (se estrenó como goleador en la primera división) a pase de Alexis Vega en una jugada de contraataque bien finalizada. Segundo antes del pitazo de medio tiempo, Ariel Nahuelpan igualó el encuentro con un remate de cabeza que Jiménez no pudo rechazar.

Para la segunda mitad, los ataques en cada arco fueron constantes. Sin embargo, fue hasta el último lapso del juego que el marcador volvió a modificarse. Una intomisión de Pável Pérez por la banda fue mal abordada por el defensor Kevin Balanta que le cometió falta dentro del área. Con nueve minutos en el reloj, Alexis Vega convirtió la pena máxima en gol e hizo parecer que Chivas se llevaría el triunfo.

A minutos del cumplirse el tiempo reglamentario, el video-arbitraje intervino para la revisión de una jugada en la que Santiago Ormeño jaló de la playera a un elemento de los Gallos. César Arturo Ramos juzgó la acción como falta y señaló penalti. Mismo que fue bien cobrado por Mario Osuna para el dos a dos definitivo.

Santiago Ormeño es nuevo jugador de Chivas de Guadalajara.

“Santi tal vez no ha tenido la mejor participación con el equipo, estamos buscando con él encontrar el gol, esa referencia en ataque, seguimos luchando, buscando opciones, hoy buscamos de muchas formas, no bajaré la guardia y seguiré luchando para resolver esta situación”, sentenció el entrenador. Chivas registra únicamente tres goles en lo que va del torneo, todos en calidad de visitante.

De esta forma, el Rebaño sumó un punto por tercera jornada consecutiva. En la tabla se ubica en la décimo cuarta posición resultado de cuatro empates y una derrota. Por su parte Querétaro llegó a dos puntos, pero no evitó ser el peor equipo en lo que vas del Apertura 2022, pues es último lugar.

En la fecha seis. Guadalajara enfrentará a Pachuca en el Estadio Akron, mientras que los Gallos visitarán la cancha del Volcán para medirse ante los Tigres de la UANL

