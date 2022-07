Pachuca se prepara para recibir a su estrella; Jennifer Hermoso llegará a México para reportar con las Tuzas

Foto: Getty Images

El fútbol mexicano atraviesa días de importante actividad mediática. Tanto en la rama varonil como en la femenil, la Liga MX ha realizado fichajes de futbolistas de la élite mundial. Apenas un día después del arribo de Dani Alves a México para integrarse a los Pumas, las Tuzas de Pachuca reciben a su nueva estrella proveniente también del Barcelona: Jennifer Hermoso.

Mediante dos historias en su cuenta personal de Instagram, la futbolista de 32 años de edad dio a conocer que ya se encuentra camino a la Bella Airosa para reportar con su nuevo equipo. De igual forma, se mostró emocionada por el inicio de una nueva etapa en su carrera. “Quien no arriesga no gana, así que vamos a disfrutar y nos vemos en México”, afirmó.

Proveniente del Barcelona femenino, la delantera será la jugadora extranjera de mayor renombre que haya jugado en el balompié azteca. Con una impresionante trayectoria, Hermoso llega a territorio hidalguense como la vigente campeona de la Liga Iberdrola, máxima categoría en España, y como subcampeona de la UEFA Champions League.

Jennifer Hermoso, refuerzo de Pachuca Femenil. Foto: IG @jennihermoso

Su incorporación cuenta con grandes argumentos para ser una de las más importantes en la historia del futbol femenino en el país. Con 32 años, Hermoso Fuentes cuenta con algunos de los récords más importantes del balompié español, tanto a nivel de clubes como con el combinado nacional. Con 174 goles, cuenta con el estatus de ser la máxima anotadora en la historia del FC Barcelona Femenino.

Es así que la directiva de Pachuca hizo posible que la multicampeona en España se una a la institución para el Apertura 2022, donde se volverá a encontrar con la mexicana Charlyn Corral con quien compartió canchas en LaLiga Iberdrola. Aunque esta vez como compañeras.

“Fuimos rivales muchos años, pero siempre hubo respeto y admiración mutua. ¡Qué emoción y orgullo que hayas elegido Pachuca! Te veo muy pronto, ¡que ganas de jugar juntas!”, dijo la también histórica futbolista mexicana.

El debut de la madrileña, sin embargo, es una incertidumbre debido a que se encuentra recuperándose de una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Motivo por el cuál también se perdió la disputa de la Eurocopa 2022 en la que su selección quedó eliminada en los cuarto de final por el equipo anfitrión Inglaterra.

Foto: Getty Images

Trayectoria ejemplar e histórica del Barcelona

La salida de Hermoso del club catalán es sin duda una baja sensible. La futbolista es la máxima anotadora en la historia de la institución al haber logrado hacer 181 goles en 224 partidos oficiales disputados en dos etapas diferentes (de 2013 a 2017 y de 2019 a 2022). Como blaugrana, consiguió ser Pichichi en cuatro temporadas: 2015-16, 2016-17, 2019-20 y 2020-21. “Es un orgullo que hayas vestido nuestra camiseta”, aseguró la institución en la despedida.

“Crecer es aprender a despedirse. Lo he podido decir muchas veces, la vida son momentos y no sabe si se volverán a repetir. Por eso hay que intentar disfrutarlo y sonreír, sonreír siempre. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, aún me queda mucho que vivir, que disfrutar y ahora es momento de nuevas aventura que llenen y que me hagan sentir valorada de verdad”, expresó Hermoso a través de sus cuentas oficiales.

En su carrera, la atacante también ha sido parte de instituciones como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Tyresö F.F. y París Saint Germain. En su palmarés cuenta con siete trofeos de la Liga Iberdrola, cuatro de la Copa de la Reina, una de UEFA Champions League, una Copa de Francia y en 2021 fue galardonada con el Balón de Plata de la FIFA.

