Reacciones a la llegada de Jennifer Hermoso a Pachuca: “El mejor fichaje en la historia de la Liga Femenil”

Jennifer Hermoso, nueva jugadora de Pachuca en la Liga MX Femenil. Foto: @Jennihermoso

El mercado de fichajes en el fútbol mexicano ha tenido su gran bombazo. El anuncio de Jennifer Hermoso como nueva jugadora de las Tuzas de Pachuca ha generado gran expectación en el mundo deportivo, pues se trata de la llegada de una estrella mundial a la Liga MX Femenil.

Proveniente del Barcelona femenino, la futbolista de 32 años de edad será la jugadora extranjera de mayor renombre que haya jugado en el balompié azteca. Con una impresionante trayectoria, Hermoso llega a territorio hidalguense como la vigente campeona de la Liga Iberdrola, máxima categoría en España, y como subcampeona de la UEFA Champions League.

Es por ello, que tanto el entorno nacional como el internacional ha hecho eco del movimiento. Desde los clubes involucrados, la Liga MX y la Liga Iberdrola, hasta periodistas y especialistas. México será el tercer país extranjero en el que juegue (ya lo hizo en Suecia y Francia) y Pachuca la sexta institución a la que represente.

“Jenni Hermoso, la ‘Balón de plata 2021′, llega a las Tuzas. El fútbol en la Bella Airosa está de fiesta con el anuncio de un espectacular fichaje por parte de las Tuzas del Pachuca, se trata de la estrella internacional española: Jennifer Hermoso”, se lee en el comunicado con el que Pachuca dio la bienvenida a la goleadora.

Mientras que la Liga MX Femenil le brindó una recibimiento con un breve mensaje: ”Que sea un HERMOSO y grande comienzo en nuestra Liga y en México. Te recibimos con mucha emoción. ¡Bienvenida, @Jennihermoso!. El conjunto que dirige Juan Carlos Cacho es el actual subcampeón del campeonato mexicano al perder ante Chivas en la final, una instancia a la que quieren volver a llegar para el Apertura 2022.

Charlyn Corral, actual delantera de las hidalguenses y quien también jugó en España y fue Pichichi, comentó: “Fuimos rivales muchos años, pero siempre hubo respeto y admiración mutua. ¡Qué emoción y orgullo que hayas elegido Pachuca! Te veo muy pronto, ¡que ganas de jugar juntas!”.

En el mundo del periodismo también hubo quienes destacaron la transferencia de la delantera española. “Jennifer Hermoso es la verdadera bomba del verano futbolístico mexicano. La ex Barcelona llega a @TuzosFemenil… Gran contratación”, escribió el analista para la cadena deportiva ESPN, David Faitelson. De una forma más certera, María Fernanda Mora, periodista especialista, dijo: “El mejor fichaje en la historia de la Liga Femenil”.

La histórica goleadora de la selección española de futbol y exjugadora del FC Barcelona se convirtió en el nuevo refuerzo de las Tuzas en la Liga MX Femenil.

La despedida de Barcelona

La salida de Hermosa del club catalán es sin duda una baja sensible. La futbolista es la máxima anotadora en la historia de la institución al haber logrado hacer 181 goles en 224 partidos oficiales disputados en dos etapas diferentes (de 2013 a 2017 y de 2019 a 2022). Como blaugrana, consiguió ser Pichichi en cuatro temporadas: 2015-16, 2016-17, 2019-20 y 2020-21. “Es un orgullo que hayas vestido nuestra camiseta”, aseguró la institución en la despedida.

“Crecer es aprender a despedirse. Lo he podido decir muchas veces, la vida son momentos y no sabe si se volverán a repetir. Por eso hay que intentar disfrutarlo y sonreír, sonreír siempre. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, aún me queda mucho que vivir, que disfrutar y ahora es momento de nuevas aventura que llenen y que me hagan sentir valorada de verdad”, expresó Hermoso a través de sus cuentas oficiales.

En su carrera, la atacante también ha sido parte de instituciones como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Tyresö F.F. y París Saint Germain. En su palmarés cuenta con siete trofeos de la Liga Iberdrola, cuatro de la Copa de la Reina, una de UEFA Champions League, una Copa de Francia y en 2021 fue galardonada con el Balón de Plata de la FIFA.

