Derrota vs Bivol sacudió al equipo de Canelo Álvarez y cambió a dos de sus integrantes

Canelo Álvarez está por entrar a la recta final de preparación para su pelea vs Gennady Golovkin III (Foto: Instagram/@canelo)

A menos de dos meses para que se lleve a cabo la tercera edición de Canelo vs Golovkin, se dio a conocer que Saúl Álvarez implementó cambios en su equipo de trabajo junto al asesoramiento de Eddy Reynoso, quien encabeza los entrenamientos del multicampeón mexicano en cada combate desde hace varios años.

Estas decisiones se tomaron luego de la dolorosa derrota frente a Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo, cuando cayó por decisión unánime frente al pugilista ruso de 31 años, quien consiguió anular la estrategia de Canelo Álvarez en su totalidad y puso en shock al mundo del boxeo.

Fue en la presentación de la pelea entre Andy Ruiz y Luis Ortiz donde se confirmó una de las bajas más sensibles, pues se trata del preparador físico Munir Somoya, quien lo llevó de la mano para subir a los pesos supermediano y semipesado en los últimos cuatro años, pero que ahora fue reclutado por el campamento del Destroyer.

Munir Somoya, preparador físico de Canelo Álvarez hasta 2022 (Foto: Instagram/@munirsomoya)

“Yo estoy muy agradecido con ellos porque ellos me abrieron la puerta para que yo esté en el boxeo. Siempre estaré agradecido, siempre le guardaré cariño”, declaró Somoya para Los Ángeles Times mientras se llevaba a cabo el evento promocional de su nuevo pupilo.

Debido a que el aspecto físico de Canelo en la pelea contra Bivol fue una de sus principales deficiencias, el propio Munir fue criticado junto a su equipo de trabajo; sin embargo, se deslindó de la responsabilidad y se refirió a Eddy Reynoso al respecto.

“Eso lo sabe más Eddy, no sé qué pasó ahí. Ya no llegué a hablar con Eddy sobre lo sucedido. Él sabe lo que sucedió y él le va a echar muchas ganas. Es un campeón y no tengo ninguna duda de que va a dar una gran pelea en la siguiente”, sentenció en la misma plática, ya que su enfoque es fortalecer el aspecto muscular de Saúl.

Munir Somoya, preparador físico de Canelo Álvarez hasta 2022 (Foto: Instagram/@munirsomoya)

Munir Somoya y Zamir Lozano, quedaron fuera del Canelo Team previo a la pelea vs Golovkin

Quien también quedó relegado del campamento de Canelo y Reynoso fue Zamir Lozano, personaje que se volvió conocido recientemente por unas declaraciones para el canal de Youtube de TV Boxeo, donde lanzó una frase que se volvió viral: “Yo pasé de cuidarle unos perros a Eddy a las grandes ligas del boxeo cuando me unió a su equipo”.

Aunque Zamir no tenía una labor específica dentro del equipo, cuando terminó el combate contra Dmitry Bivol Eddy Reynoso le comunicó que ya no tenía más trabajo para él; sin embargo, el joven mostró su agradecimiento al Canelo Team por la oportunidad.

“Voy a estar agradecido con Eddy toda la vida. Me abrió las puertas de su casa, me ofreció un plato de comida y aprendí muchísimas cosas de él (...) Fue increíble ver cómo al principio le cuidaba unos perros en Guadalajara y después de eso ya le ayudaba en los campamentos en cualquier cosa”, sentenció.

Zamir Lozano formó parte del equipo de trabajo de Canelo Álvarez (Foto: Instagram/@zamir.lozano)

Desde entonces Zamir Lozano se incorporó al equipo de Ryan García, quien recientemente abandonó al Canelo Team, por lo que se mantiene en el mundo del boxeo y con la posibilidad de regresar a las órdenes de Reynoso en el futuro.

De esta forma se sacudió el campamento de Saúl Álvarez para el reto de Gennady Golovkin, uno de los rivales más peligrosos que ha enfrentado en su carrera y quien literalmente lo ha puesto contra las cuerdas en el 2017 y 2018, por lo que el mexicano buscará regresar a sus bases para regresar al triunfo.





SEGUIR LEYENDO: