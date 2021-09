“El peor momento de su adicción”: el día que Julio César Chávez amenazó de muerte al Zar Aguilar

Julio Cesar Chávez dio el salto a la narración de la mano de Carlos "El Zar" Aguilar (Foto: Instagram/@jcchavez115)

Prestidigitador. Esa fue la palabra de Carlos Aguilar, mejor conocido como el Zar del boxeo, que malinterpretó y provocó un arranque de ira en Julio César Chávez durante sus primeras apariciones como comentarista de la disciplina. El afamado cronista y analista de boxeo recordó cuando a su equipo de transmisión se integró el Gran Campeón Mexicano, quien atravesaba por uno de los momentos más críticos de su adicción a las drogas.

En una entrevista con el periodista deportivo Antonio de Valdés, el excomentarista de Box Azteca recordó una anécdota que vivió junto al exboxeador. “Estábamos en una transmisión y dice ‘No, no no, Carlitos. En esta va a ganar el rojo’”, dijo. El pronóstico de Chávez se cumplió, por lo que la sorpresa se apoderó de Carlos Aguilar en vivo y quiso lanzar un elogio a la experiencia de su comentarista, aunque no resultó de esa forma.

“Entonces yo le digo, ‘no mi champ, eres prestidigitador’. Agarra, se me voltea y me dice ‘A mí no me dices p*to, cabr*n’, porque él estaba ido. Me dice ‘me vuelves a hablar así y te voy a mandar matar’. Ahí sí agarré y dije ‘en la torre’. Él estaba en su momento más complicado (de sus adiciones)”, recordó.

La pelea de retiro definitivo de Julio César Chávez fue en contra de Héctor Camacho Junior en el Estadio Jalisco (Foto: Cuartoscuro)

Prestidigitador, es una palabra utilizada para identificar a personas dedicadas a hacer trucos de magia e ilusiones de manera profesional. No obstante, el efecto de las drogas utilizadas por Chávez le hizo malentender el sentido de las palabras de su compañero. Por ese motivo, al considerarlo una agresión, descargó la ira en contra del cronista deportivo.

En diversas ocasiones, Aguilar ha reconocido el estado inconveniente en el que Chávez llegó a presentarse a las transmisiones de boxeo. En una entrevista con Aldo Farías, en octubre de 2020, llegó a afirmar que era “disparatado, drogadicto, se metía alcohol, se metía todo, llegaba bien pedo a veces a las transmisiones y yo tenía que ejecutarlo (...) Lo vimos mentando madres, pedo, borracho, coco”, declaró.

Las reconocidas adicciones del sonorense en los últimos años de su carrera y primeros de retiro lo hicieron someterse a diversas terapias de rehabilitación. Sin embargo, cuando parecía haber superado dicha etapa, tuvo una recaída que lo hizo volver a internarse y alejarse de las transmisiones de Box Azteca. A pesar de ello, Aguilar lo catalogó como uno de sus más grandes maestros.

Julio Cesar Chávez se alejó de las drogas gracias a la narración de boxeo (Foto: Instagram/@jcchavez115)

“Es mi maestro porque recae, regresa a la clínica y cuando regresa, regresó de una manera enorme. Tolerante, tranquilo, le gusta leer, le gustan los espacios de estar solo, de reflexión. Y eso en lo personal, los últimos 12 años de su vida están llenos de eso”, aseguró. De igual forma, relató que a las plazas “que íbamos se le acercaban a Julio para ofrecerle cosas y él, muy tranquilo, decía ‘no, gracias’. Se quedaba en su cuarto del hotel y regresaba a la CDMX al día siguiente”.

Como prueba de su rehabilitación, Julio César Chávez inauguró la clínica “Baja del Sol” en Tijuana, Baja California, en el año 2013. De acuerdo con declaraciones del ex campeón mundial, en aquel momento, se encontraba en proceso de desintoxicación y buscó trabajar en esa iniciativa para poder ayudar a más personas con diversas adicciones.

Finalmente, Aguilar recordó el encuentro más reciente que tuvo con el Gran Campeón Mexicano donde le agradeció la “tolerancia y lo mucho que me quisiste para estar manteniéndome en este proyecto que para mí es mi vida. Te extraño, sin duda, pero seguir narrando para mí me hace la vida porque es una forma de alejarse de las drogas”.

SEGUIR LEYENDO: