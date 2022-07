El mensaje del “Doctor” García que mandó a Televisa y que defendió a TV Azteca

Luis García explicó que está a gusto trabajando con Christian Martinoli. (Creditos: Tik Tok/@garciaposti)

El arranque del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX trajo consigo un nuevo debate sobre lo que pasará con Azteca Deportes ya que se quedó con menores coberturas del fútbol mexicano, lo que dio paso para que la afición creyera que Christian Martinoli y Luis El Doctor García, emblemática dupla del canal, se irían de la empresa y que incluso podrían llegar a Televisa.

Ante la insistencia del público, el Doctor se encargó de terminar con las especulaciones y mandó un mensaje a Televisa con el que le recordó la competencia que tiene TV Azteca y rectificó el por qué nunca se iría de TV Azteca a pesar de las ofertas o adversidades que llegue a experimentar en la empresa del Ajusco.

Por medio de redes sociales, el ex delantero de Pumas se animó a responder preguntas de sus fans y una de ellas fue encaminada a saber sobre su supuesta “salida” del equipo de Azteca Deportes para unirse a la competencia. Luis García grabó un video y lo compartió en Tik Tok en donde aseguró que no tiene intenciones de irse y refutó la posibilidad.

Luis García descartó su salida de TV Azteca (Foto: Instagram@garciaposti)

Además de dejar clara su postura, habló de cómo es la competencia con TUDN (antes Televisa Deportes) y las maneras de pelear por el rating. Desde que García Postigo se integró al panel de Los Protagonistas de José Ramón Fernández en el año 2000, reconoció la trayectoria y experiencia de algunos comunicadores deportivos, pero añadió que no a todos les tiene respeto, por lo que rectificó que cada canal compite con su estrategia y “armas” para tener la preferencia de la afición.

“No, no. Tengo un grandísimo respeto por varios comentaristas de Televisa en el tema de deportes, no por todos por supuesto, por algunos que tienen una grandísima jerarquía con los cuales compito hace muchos años y lo hacemos de forma honorable, cada quien con sus armas”, apuntó.

Sobre su estancia en la televisora del Ajusco rectificó que de momento no tiene planes de irse por ningún motivo; aceptó que se encuentra feliz de laborar en la empresa junto a diferentes figuras como Martinoli, Luis Roberto Alves Zague, Jorge Campos, David Medrano, entre otros más, por lo que espera seguir así.

Martinoli aseguró que está feliz en Azteca Deportes (Foto: Instagram/@garciaposti)

Explicó cuál sería la única forma en la que “se iría” de TV Azteca, ésta tendría que pasar cuando la televisora decida “darle una patada” al Doctor García, escenario que podría pasar en 100 años, según el propio ex futbolista profesional.

“Estoy inmensamente feliz en TV Azteca, Azteca Deportes; cuando me den una patada en el trasero ya veré qué hago. Espero que pasen muchos años, creo que cuando tenga 100 años me den una patada en el trasero, pero no, no me iría a trabajar a Televisa”

Luis García afirmó que nunca se irá de TV Azteca (Foto: Instagram / @lrzague)

Por último, el ex jugador del Atlético de Madrid se sinceró sobre lo que piensa de Televisa y su equipo de trabajo con el que tienen una estrecha disputa por ganarse el mayor rating en transmisiones deportivas. Enalteció el gusto que le genera contender con TUDN ya que afirmó que hay gente preparada, pero otra no lo está.

Así que cerró su respuesta en Tik Tok con la afirmación de que no se irá de Azteca Deportes. “Insisto, tengo un grandísimo respeto por esa empresa, pero es mi competidor y me gusta competir contra ellos. Insisto, porque hay gente muy capaz, otros que ni sirven para llevarte el café, pero no, no me iré”, finalizó.

