El “Doctor” García descartó su salida o la de Martinoli de TV Azteca

Martinoli y el "Doctor" García no se irán de TV Azteca a pesar de no tener coberturas en la liga MX (Foto: YouTube/ Dr. García)

El inicio del Apertura 2022 no resultó favorable para los cronistas de Azteca Deportes ya que Christian Martinoli y Luis García se quedaron sin narrar el primer partido de Necaxa vs Toluca correspondiente de la Jornada 1 del campeonato mexicano que tenían programados, así que el aclamado viernes botanero no llegó.

Ante dicho escenario circularon diferentes versiones que apuntaron a que la dupla más popular de TV Azteca saldría de la televisora. Debido a la falta de partidos para cubrir, algunos internautas temieron por el futuro que tendría la pareja de narradores.

Durante el primer fin de semana del regreso de la Liga MX se dejó entrever que la televisora de Ajusco les daría la oportunidad a Martinoli y García de irse a donde ellos quisieran pues no estaban obligados a quedarse en la cadena de Azteca Deportes. Pero fue el propio Doctor García quien se encargó de acabar con la incertidumbre.

El Doctor García dijo que él y Martinoli no se irán de TV Azteca (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Ante la “amenaza” de un usuario en Twitter a la empresa de TV Azteca en la que redactó: “¿Cuáles partidos le quedaron? Mejor cuide a @martinolimx y @GarciaPosti que se le van a ir...”, el ex futbolista aseguró que tanto él como Martinoli no abandonarán el canal que los proyectó en la popularidad de las narraciones deportivas a pesar de la falta de equipos para narrar en la Liga MX.

Por medio de su perfil verificado de Twitter, el Doctor García fue certero con su respuesta pues aseguró que Christian Martinoli como él no se irán de la cadena del Ajusco, por lo que acabó con los rumores que rodeaban a la dupla más popular de la televisora.

“Nunca nos vamos a ir!!! Nunca carajo!!!”, respondió Luis García.

Luis García descartó su salida de Azteca Deportes o de Martinoli (Foto: Twitter/@GarciaPosti)

Su respuesta de inmediato alegró a los fanáticos de las emblemáticas narraciones de Martinoli y Luis García ya que, aunque no tendrán una gran cantidad de partidos, seguirán en el canal y competirán con los narradores de TUDN.

El encargado de anunciar la cancelación de la cobertura del partido del Viernes botanero fue Christian Martinoli; por medio de sus redes sociales publicó un breve mensaje con el que confirmó que no saldrían al aire el pasado viernes 1 de julio: “Me acaban de avisar que ya no llevamos el juego de Necaxa vs Toluca. Desconozco el motivo”, redactó.

La noticia impactó a los fanáticos del fútbol mexicano pues se cuestionaron qué había pasado o por qué Azteca Deportes estaba perdiendo más convenios con los equipos del fútbol mexicano.

Martinoli nunca trabajaría en otra televisora, aseguró en entrevista con Luis García (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

Los motivos de Christian Martinoli para nunca trabajar en Televisa

Christian Martinoli es probablemente el narrador más reconocido de la última época. Junto a Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague ha conformado un equipo de élite para las narraciones de la Selección Mexicana. Sin duda, el cronista mexiquense es la carta fuerte de Azteca Deportes y su popularidad entre la gente no deja lugar a dudas. No parece cercano el día en que tenga que salir del Ajusco, pero él mismo ha revelado el lugar en el que jamás trabajaría y por qué.

En una transmisión del canal Dr. García en YouTube, Martinoli confesó sus motivos. Para él, no hay medias tintas: jamás trabajaría en Televisa.

“Mientras yo tenga contrato con Azteca, no narraré. En Televisa no trabajaría jamás en mi vida. Si a mi me corren de Azteca, y todavía tengo ganas de trabajar, pues buscaré chamba en otro lado”, mencionó el relator como respuesta a la pregunta de un fan.

Luego de aclarar que tiene contrato con Azteca, y que por ahora no escucharía ofertas de otros lados, Christian descartó cualquier posibilidad futura de trabajar en TUDN. “Pero con mis amigos de Chapultepec 18 que tanto me quieren. Paremos la maldita mano. Sería un calvario para ellos y para mí”, se sinceró.





SEGUIR LEYENDO: