Cuando Martinoli intentó ser actor para un proyecto escolar y acabó mal

Martinoli fue actor en un proyecto escolar (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Christian Marinoli es en la actualidad una de las voces más reconocidas en la narración deportiva; su particular estilo y la dupla que creó con Luis el Doctor García causó que tuviera una gran popularidad entre los fanáticos del fútbol. Pero a lo largo de su preparación académica probó diferentes papeles dentro de la comunicación y una de ellas estuvo enfocada a la actuación y la producción musical.

Durante una charla con el Doctor García para el programa de Farsantes con Gloria de YouTube, el Deus recordó la ocasión en la que tuvo una fugaz actuación para un proyecto escolar, pero que conforme avanzó se les salió de las manos y terminó siendo un caos.

Cuando Christian aún estudiaba la carrera de periodismo, en una asignatura les pidieron un videoclip, por lo que eligieron actuar un fragmento de la canción Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani. A la hora de organizar los equipos y el trabajo, una chica fue quien propuso aquel tema y aseguró que llevaría a un amigo actor para complementar el trabajo académico.

Al momento de repartir papeles y demás funciones, seleccionaron a Martinoli para que fuera el antagonista de la historia, pues tendría el papel del ex novio en la historia, así que le dieron las indicaciones para su escena, la cual fue la única en la que participó pues fue desplazado por la trama principal.

“Me dicen: ‘Vas a hacer como que tú y yo somos novios, pero ya cortamos y tu vas a pasar en el coche y me vas a ver con otro cabr*n, vas a bajar los lentes, vas a hacer una cara de decepción, te los vas a levantar y vas a arrancar’. Hicimos la toma como siete veces”, relató.

Pero lo que el equipo no esperaba es que Christian no supiera manejar adecuadamente la velocidad del auto, por los daños que le dejó: “Le chin*** la suspensión al coche güey, me mamé unos topes, yo le aceleraba y la mam****a jalaba cabr*n”.

Debido a su habilidad con el volante, pasaron a otras escenas del videoclip para darle continuidad a la historia, fue ahí donde Martinoli asumió el cargo de director de producción, pero su función tampoco fue benéfica ya que los actores se salieron del papel y se tomaron el asunto personal. Conforme fueron grabando se dieron cuenta que la tensión amorosa de la chica y el supuesto actor aumentó.

“’Vamos a hacer una escena de romance fuerte entre mi nuevo novio y yo, jugueteo, yo riego el jardín y él me echa agua y nos mojamos’, fue la idea. Yo dije ‘¿qué es esto?’, el peruano de camarógrafo, yo de director y estábamos así de ‘verg** con lo que estamos grabando’”.

El intento por finalizar el trabajo les trajo complicaciones pues las ideas para retratar la historia de la canción se tornó confusa para Martinoli y el resto del equipo, así que desertaron después de la última escena: “Luego vamos a la escena de cama, se meten a las sábanas: brasier, calzones, todo pa’fuera y están dentro de la cama para ‘que se viera más realista’. Yo le dije al peruano ‘graba pero cuidado’. Nos tuvimos que salir estaban c******o”.

Debido a que el proyecto quedó incompleto, tuvieron que reunirse en una segunda sesión para acabar el videoclip, pero la joven que propuso la idea ya no asistió y abandonó a Martinoli con el proyecto inconcluso. Recurrieron a otro equipo para culminar; cambiaron por completo de material pues la actuación de Martinoli y la vergonzosa participación de la pareja arruinó el trabajo, por lo que grabaron una canción de la banda de La Ley.

