La verdadera razón del porqué Luis García salió del Atlético de Madrid

La afición pues no logró entender los motivos que orillaron al Niño artillero a precipitarse y salir del Atlético de Madrid (Foto: Twitter/@RafaDato2)

En la década de los noventa, el fútbol mexicano fue testigo de las habilidades de Luis García Postigo. El canterano de Pumas tuvo un rápido ascenso en el balompié y para 1992 firmó con el Atlético de Madrid, lo que significó una parte importante en su carrera deportiva.

Sin embargo, dos años más tarde dejó al Atleti y cambió de club para fichar con el Real Sociedad; a pesar de que se consagró como una figura en el conjunto colchonero, abandonó al equipo y poco después regresó a la Liga MX.

Aquella decisión causó controversia entre los analistas deportivos y la afición, pues no logró entender los motivos que orillaron al Niño artillero a precipitarse de tal manera. Después de años, el actual comentarista deportivo contó su versión y aclaró qué pasó después del Mundial 1994 en Estados Unidos y qué lo llevó a salir de la escuadra de Madrid.

El Doctor García confesó cómo fue el acercamiento del Real Sociedad (Foto: Twitter/ @BenditalocuraAt)

Durante un video publicado en su canal de YouTube, el Doctor García confesó cómo fue el acercamiento del Real Sociedad con él para finalmente llevárselo luego de su participación en el Mundial 94. Durante unas vacaciones en Puerto Vallarta recibió la llamada de representantes del club y fue así como se dio la oportunidad de escuchar las ofertas.

Un día después su representante le llamó para explicarle la propuesta formal del equipo y qué pasaría con su carrera en Europa. En primera instancia la contratación contemplaba cuatro años y le garantizaron a Luis García que dicho club lo convertiría en figura.

“’Yo te quiero en el equipo, te quiero acá y la m*dre tal, hay cuatro extranjeros’, y entonces yo le dije ‘a muerte con usted’. Me llaman al otro día y dicen: ‘Tengo una oferta de la Real Sociedad, cuatro años más no vas a ganar una peseta más; se va ampliar el contrato a cuatro años, vas a ser figura, titular indiscutible’”.

Luis García vivió en la casa de Hugo Sánchez durante su estancia en Madrid (Foto: Instagram/@garciaposti)

La idea le pareció atractiva y debido al auge que tuvo en la justa mundialista, consideró que era un buen momento para probarse en otros clubes, además confesó que ya había tenido roces con Miguel Ángel Gil Marín, propietario del Real Madrid, por lo que se adelantó a salirse del equipo pese a la fama que había hecho en Madrid.

El Atlético de Madrid lo despidió con a su goleador y la afición le reconoció todo lo que logró con el equipo. Poco más tarde fue anunciado como refuerzo “bomba” del Real Sociedad.

Con el paso de los años, Luis García confesó que fue una “mala decisión” pues no planeó aquel cambió y lo tomó de manera precipitada. Aunque no mostró arrepentimiento, sí la calificó como una decisión no acertada ya que perdió regularidad en la cancha.

Luis García Postigo fichó con el Atlético de Madrid en 1992 (Foto: Facebook@Luis García Postigo)

“Yo de alguna forma había tenido diferencias con Miguel Ángel Gil, que hoy es el jefe máximo. Ya resarcimos nuestras diferencias y dije ‘me voy’ tomé una mala determinación, no porque el Real Sociedad haya sido un equipo menor, me trataron como Dios, pero eso fue una mala decisión”.

Debido a que no se cumplieron sus expectativas con el conjunto español, tuvo que recurrir al fútbol mexicano para seguir con su carrera. Una llamada de Miguel Mejía Barón lo orilló a buscar opciones para tener una actividad ya que le dijeron: “Necesito que estés jugando”.

Fue cuando club América empezó a realizar modificaciones en su plantilla, por lo que Luis vio una oportunidad de fichar ahí. En primera instancia su idea era estar una temporada y después regresar a Europa, pero no pasó y terminó su carrera con el club Puebla.

