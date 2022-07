Tras su salida del PSG, qué será del futuro de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino dirigió 84 partidos en PSG y ganó tres títulos (Reuters)

Este martes Christophe Galtier dio su primera conferencia de prensa como entrenador de París Saint-Germain (PSG) luego de la salida de Mauricio Pochettino. El argentino estuvo al frente del equipo durante una temporada y media y, pese a ganar la Ligue 1, el Trofeo de Campeones y la Copa de Francia, el rendimiento del equipo no estuvo a la altura de lo esperado, motivo por el cual la dirigencia acordó su salida. Por estas horas el ex entrenador del Espanyol de Barcelona se encuentra sin trabajo, pero desde Inglaterra anticipan que no le faltarán ofertas.

La institución y la representación legal del entrenador cerraron la pasada semana un acuerdo de indemnización para Poch y los cuatro miembros de su cuerpo técnico (dos españoles y dos argentinos) por la temporada que aún tenían pendiente en su contrato. Ese acuerdo ascendería a unos 10 millones de euros, según medios deportivos franceses.

El misterio ahora es qué ocurrirá con Pochettino en el futuro, teniendo en cuenta que varios de los clubes que se interesaron por él hace algún tiempo ya se encuentran trabajando con otros técnicos. Uno es el caso del Barcelona, que ha optado por Xavi Hernández y cuya dirigencia no tiene en mente interrumpir el proceso del español. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Manchester United, que comenzó a trabajar bajo las órdenes del neerlandés Erik ten Hag. O por ejemplo con Real Madrid, campeón de la última Champions League con Carlo Ancelotti.

Pochettino pasa a ser uno de los entrenadores sin trabajo más cotizados del mercado (Reuters)

En este contexto, el diario The Sun pudo dialogar con una fuente cercana al rosarino de 50 años quien le aseguró: “Mauricio nunca ha ocultado su creencia de que se siente más feliz en la Premier League que en cualquier otro lugar. Le encanta Inglaterra y también sabe que aquí lo admiran por lo que ha hecho en el pasado”.

Cabe recordar que Pochettino tuvo un recordado paso por el Southampton y luego desempeñó una gran tarea con el Tottenham, que ahora tiene al italiano Antonio Conte, al potenciar a juveniles que formaron o aún forman parte de la selección inglesa como Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier y Kyle Walker. Pero además pudo hacer brillar a futbolistas como Moussa Sissoko, Heung-min Son y Chistian Eriksen, piezas fundamentales en el equipo que alcanzó la final de la Champions League 2019 y cayó ante Liverpool.

Desde el entorno del técnico creen que su trabajo en el cuadro londinense lo posiciona para ser uno de los entrenadores libres más valorados, pero tachan algunas opciones. Por su afinidad con el Tottenahm, no dirigiría jamás al Arsenal, por ejemplo. El portal británico adelanta que hay clubes de Alemania y España que se interesan en Pochettino, pero informa además que él esperará un tiempo antes de tomar una decisión, por lo cual se puede anticipar que no se lo verá en los bancos de suplentes en lo que resta del año.

SEGUIR LEYENDO: