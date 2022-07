Las tres medidas que impulsará Christophe Galtier, el flamante DT del PSG

Empezó la era de Christophe Galtier en el PSG (Foto: Reuters)

Podría haber tomado la decisión de realizar respuestas protocolares. Evitar los titulares para la prensa. Pero eligió el camino de responder. Christophe Galtier, un apellido alejado de las grandes marquesinas pero con amplio recorrido en la Ligue 1, tiene una tarea difícil por delante. La misma misión que eyectó del cargo al argentino Mauricio Pochettino. Domar un vestuario del PSG repleto de estrellas de primer nivel y dar pelea real en absolutamente todos los frentes.

Su presentación oficial, que se llevó a cabo apenas dos horas después que el club confirmara la salida del anterior DT, abrió la puerta a algunos de los cambios que se vienen en el París Saint Germain en esta nueva era. Por lo pronto, dejó un mensaje claro para las mega figuras que hay: no habrá trato preferencial para nadie. “He conocido vestuarios con muchos egos. Lo primero es discutir, pero también imponer. No voy a revolucionar el vestuario, voy a observar, escuchar y sé que tendré el apoyo de toda la dirección para tomar la decisión que será necesaria desde el momento en que un jugador, sea quien sea, no cumpla con el proyecto. Ningún jugador estará por encima del equipo. Si hay jugadores que se salgan de este marco, serán separados”. Clarito...

El aspecto deportivo ya tiene también algunas pistas del PSG que se vendrá en la era Galtier. En primera instancia, el plantel será recortado profundamente: “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección deportiva. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices. Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado de la fuerza laboral para que todos puedan participar en esta temporada”.

Independientemente del extenso plantel que tuvo Pochettino, que en muchos casos lo obligó a rotar para darle espacio incluso a jóvenes promesas del club que necesitaban mostrarse, otro de los problemas que tuvo que resolver fue el arquero. Poch apostó por alternar durante toda la temporada a Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas, una decisión que no dejó satisfecho a ninguno de los dos a juzgar por las declaraciones que realizaron mediáticamente. Tampoco expuso un gran nivel de ninguno, especialmente con falencias importantes del italiano.

Se terminó la rotación: Galtier elegirá a Navas o Donnarumma como titular (Foto: Reuters)

“Me reuniré con los arqueros muy pronto. Vi la gestión que se había hecho, no tengo que opinar al respecto. Mi principio es nombrar siempre un N°1 y un N°2, y este N°2 puede convertirse en el N°1 dependiendo del desempeño. Es más fácil para ellos en términos de gestión conocer su posición dentro del equipo. Siempre trabajo así”, aclaró. La decantación por uno o el otro seguramente dejará parado en la puerta de salida del club al que no sea designado titular.

El hombre que realizó la mayoría de su carrera como defensor en el fútbol francés y estuvo luego casi una década como ayudante de campo, acumula otros diez años en el rol de entrenador principal entre Saint Etienne, Niza y Lille, al que sacó campeón para interrumpir la hegemonía que mantiene el PSG en su país desde el 2010 en adelante.

La pregunta que ya está en el aire está asociada a saber cómo hará para ordenar en la cancha a Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé luego de ratificar que pretende contar con el brasileño en el grupo de trabajo tras los fuertes rumores que indicaban que sería cedido. Una hendija a esa respuesta quizás pueda conocerse en el esquema táctico que tiene en la cabeza: “Hay una gran orientación hacia una defensa de tres hombres. Tengo la suerte de tener unos carrileros increíbles, pero también habrá que saber quiénes formarán parte de la animación dentro del juego. Tengo una idea clara de lo que quiero ver en el equipo: ritmo, intensidad, mucha determinación y una capacidad de recuperación muy alta para presionar al rival”.

Sergio Ramos y Marquinhos, ¿parte fundamental de la línea de tres defensores que piensa Galtier?

Más allá de las palabras, también estuvieron los hechos. Galtier pidió adelantar el regreso de las vacaciones de los jugadores. Lionel Messi, Neymar y compañía, que en la previa tenían más días de descanso, ya se sumaron a la pretemporada del club que viajará a Japón para realizar runa gira antes del inicio de las acciones oficiales. La danza de salidas seguramente empezará a sonar en las próximas horas, al ritmo también de los rumores de llegada. Hasta ahora, solamente hay una cara nueva: el joven mediocampista portugués Vitinha.

SEGUIR LEYENDO: