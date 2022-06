Los cinco grandes fracasos del fútbol mexicano: Selección Mexicana y Liga MX suman dos años de malos resultados

Derrota de México ante Uruguay en juego amistoso. Foto: @FMF

Los resultados recientes obtenidos por la Selección Mexicana sub 20 en el torneo premundialista de Concacaf ha puesto en el foco de la discusión las capacidades del fútbol mexicano y sobre los directivos que manejan la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Que el equipo nacional fuera eliminado prematuramente del campeonato clasificatorio significa que México dejó ir el boleto a la Copa del Mundo (de la categoría) de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora, con el Mundial de Qatar 2022 en puerta, los cuestionamientos sobre qué papel tendrá la escuadra en la competencia se acrecentan. De igual forma se ha puesto en entredicho si la administración del fútbol mexicano es la adecuada para el desarrollo del deporte. Tanto a nivel de clubes como nacional, el balompié se encamina a una crisis que ya ha comenzado con los malos resultados obtenidos en los más recientes años.

Sin Nations League ni Copa Oro

El primer gran fracaso en la actual admnistración de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana se dio en el verano de 2020 con la disputa de la Liga de Naciones de la Concacaf. A pesar de haber conseguido buenos resultados durante las etapas previas a la final, el objetivo no fue conseguido pues se perdió el título ante el máximo rival: Estados Unidos.

Un año después, se repitió el resultado en la Copa Oro. El conjunto de las Barras y las Estrellas volvieron a imponerse al cuadro mexicano en el juego por el título. Por una mínima diferencia en el marcador, el Tri vio a la nación vecina coronarse por segunda vez consecutiva..

Sebastian Lletget (c) y compañeros de Estados Unidos celebran con el trofeo de campeones de la Copa Oro hoy, tras vencer en la final a México en el estadio Allegiant en Las Vegas (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez

Adiós al Mundial de Clubes

A nivel de clubes, la Liga MX dio un paso atrás en Concacaf. Los Pumas de la Universidad Nacional se encargaron de terminar con la hegemonía que el fútbol mexicano mantenía en la región al ceder por primera vez en 16 años el trono de la Liga de Campeones o Concachampions ante el Seattle Sounders de la Major League Soccer estadounidense.

Sin ascenso ni descenso en liga

La polémica por haber suspendido el ascenso y descenso de equipos entre la Liga MX y la ahora llamada Liga de Expansión MX continúa siendo blanco de críticas de analistas y especialistas. Según lo dicho por los directivos mexicanos, el objetivo es poder crear una estabilidad en las finanzas de los equipos de la segunda división, así como crear escenarios para que los jugadores juveniles puedan tener mayores oportunidades de desarrollo. Algo que no ha dado resultados claros después de algunos años desde su imposición.

Sin Juegos Olímpicos

El más reciente fracaso del fútbol mexicano. Las consecuencias en el desarrollo del deporte aún no se saben con claridad, pero el estatus de fracaso ante la ausencia en Juegos Olímpicos es un hecho. Que México haya perdido en fase de grupos de un torneo regional a nivel juvenil no es un hecho menor, pues históricamente el país se muestra como potencia en esas categorías. La repercusión directa es que el país no tendrá representación en París 2024 en el torneo masculino.

Final de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022. Foto: @TheChampions

Sin resultados rumbo a Qatar 2022

A unos meses de que se dispute la Copa del Mundo de Qatar 2022, el panorama no luce alentador para el equipo dirigido por el Tata Martino. Los resultados no han sido los esperados y poder avanzar de fase de grupos en el Mundial es una incertidumbre que preocupa a la afición mexicana. Dejando fuera oponente que no asistirán a Qatar 2022, México no ha podido ganar a sus rivales (que sí asistirán) en los últimos ocho duelos.

Sumas tres empates (ante Canadá, Estados Unidos y Ecuador) y cinco derrotas (dos veces Estados Unidos, Ecuador, Canadá y Uruguay).

