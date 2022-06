Canelo Álvarez confesó cómo reacciona su hija antes de cada pelea

Saúl "Canelo" Álvarez declaró que su hija más pequeña es consciente del riesgo que implica subir a pelear al ring (Foto: Joe Camproeale/USA TODAY)

Aunque se ha posicionado como uno de los más populares en México, al ser un deporte de contacto, el boxeo también es uno de los más riesgosos. En ese sentido, a pesar del peligro que implica subirse al ring, Saúl Álvarez declaró que su hija más pequeña es consciente de las posibles consecuencias que tiene la disciplina y, aunque se siente orgullosa del trabajo de su padre, no descartó que la angustia haya llegado a apoderarse de ella.

En vísperas de su tercera pelea contra Gennady Golovkin en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el boxeador tapatío sostuvo una entrevista con el medio CNN. En el espacio, la periodista Elizabeth Pérez lo cuestionó sobre si María Fernanda, hija que procreó con su esposa Fernanda Gómez, es consciente del peligro que implica desempeñarse en el pugilismo.

“Lo entiende perfecto. Es una niña que tiene cuatro años, pero es demasiado inteligente y entiende todo como debe ser, entiende a qué me dedico y está orgullosa de su papá. Sí claro (sabe de los riesgos de subirse al ring), ella llora de repente porque se asusta. Sabe del riesgo que su papá está corriendo, pero siempre le digo que es mi trabajo y eso es lo que tengo que hacer”, aseguró el campeón indiscutido de las 168 libras.

María Fernanda ha acompañado a su padre en una gran cantidad de actos previos a sus peleas (Foto: Getty Images)

Desde que Álvarez anunció su campaña en las 168 libras para buscar el título indiscutido, las imágenes de él con su hija María Fernanda acapararon los reflectores. En cada una de sus peleas contra Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, su hija más pequeña lo acompañó en gran parte de sus conferencias de prensa, así como en los careos y ceremonias de pesaje.

La dinámica no fue diferente en los minutos previos a subir al cuadrilátero. Y es que, al igual que Fernanda Gómez, así como su madre Ana María Barragán y el resto de su familia, María Fernanda acudió al vestidor de su padre para protagonizar el acto de fe de la bendición, así como la despedida simbólica que el tapatío realiza antes de cada pelea.

Cabe mencionar que, en entrevista con Jorge Ramos de ESPN, el Canelo Álvarez confesó despedirse de sus seres queridos ante la incertidumbre de poder volver a verlos después de la pelea.

Canelo Álvarez se despide de su familia antes de subir a sus peleas (Foto: Captura de pantalla/Azteca Deportes)

“Sólo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero. Te puedes subir y ya no puedes bajar. Esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va a bajar o no, pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que me voy a morir feliz porque es lo que amo”, declaró.

La previsión que ha hecho Canelo es una realidad a la que han tenido que enfrentarse familiares y amigos de boxeadores mexicanos en los últimos años. Jeanette Zacarías, pugilista de 18 años, cayó en coma y murió luego de haber recibido un severo castigo por parte de la canadiense Marie-Pier Houle en septiembre de 2021. Años antes, en 2013, Frankie Leal corrió con la misma suerte en una pelea contra Raúl Hilares.

Johnny Owen perdió la vida después de haber sido noqueado por Lupe Pintor (Foto: NICK UT)

En la lista de boxeadores que han perdido la vida en algún evento relacionado con su ocupación también se encuentran Becky Zerlentes, Johnny Owen, Maxim Dadashev, Duk Koo-Kim, entre otros.

Qué sigue en la carrera de Canelo Álvarez

Luego de haber perdido con Dmitry Bivol en su intento por ganar el segundo cinturón de las 175 libras en su carrera, Saúl Álvarez realizará la primera defensa de su campeonato indiscutido de peso supermediano en contra de Gennady Golovkin. La reyerta será la tercera en la historia de su rivalidad y también comprobará quién de los dos fue el mejor exponente a lo largo de su enemistad.

