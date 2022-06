Cruz Azul, el único de lo ‘cuatro grandes’ que no ha presentado refuerzos de cara al inicio de la Liga MX

Sebastián Jurado, guardameta de Cruz Azul. Foto: @CruzAzul

El nuevo torneo Apertura 2022 de la Liga MX se encuentra a tan sólo unos días de iniciar. Las esperanzas de cada una de las 18 plantillas que integran la primera división, se encuentran renovadas. Los refuerzos y el mercado de fichajes como un gran factor. Es por ello que llama la atención de Cruz Azul que aún no ha presentado a ninguna nueva incorporación y mantiene a la mayoría de su plantel que participó el anterior semestre.

Hasta el momento, sólo en la dirección técnica del equipo ha habido un cambio pues Juan Reynoso fue sustituido por Diego Aguirre como el entrenador. Es así que de los llamados “cuatro grandes” del fútbol mexicano, América, Guadalajara y Pumas sí han tenido actividad importante en cuanto a la adquisición de nuevos talentos, a diferencia de la Máquina que se mantiene como el único que no.

Es entonces que, todo parece indicar que los cementeros se presentarán en la cancha del Estadio Universitario el próximo sábado dos de julio sin nuevas caras para enfrentar a los Tigres de la UANL en juego correspondiente a la jornada uno del nuevo semestre. En su actual plantilla cuenta con alrededor de diez jugadores que podrían ser llamados a selecciones nacionales de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, una vez terminé el torneo.

La directiva presentó a Diego Aguirre como nuevo entrenador de Cruz Azul (Foto: Twitter/@CruzAzul)

No obstante, en palabra del nuevo técnico cruzazulino, la institución sí que tendrá refuerzos para el Apertura 2022. “Hemos trabajado mucho junto a Jaime Ordiales con el tema de las contrataciones. A veces no es fácil que los refuerzos lleguen porque se complican las negociaciones. Intentamos ser lo más responsable posible a la hora de contratar y no cometer errores. Tal vez estamos un poco demorados, pero los siguientes días tendremos incorporaciones”, dijo Aguirre en relación.

Las bajas en cambios han sido varias. Comenzando por la de Reynoso, el técnico que los hizo campeones luego de más de 23 años, que fue separado del cargo a finales del mes de mayo. Por los futbolistas, dijeron adiós al equipo Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Luis Mendoza y Rómulo Otero.

“Prefiero no hablar de nombres hasta que no esté cerrado, seguro unos días incorporaremos jugadores que precisamos, en la cual estamos trabajando mucho y hay que tener paciencia; los refuerzos están por llegar”, agregó el nuevo entrenador.

Pablo Aguilar en juego con Cruz Azul. David Kirouac-USA TODAY Sports

De esta forma, el panorama celeste se contrasta con el de Águilas, Chivas y Pumas. En la institución azulcrema han llegado importantes nombres como los de Néstor Araujo, seleccionado nacional por México, y de Jonathan Cabecita Rodríguez, autor del gol que le dio el noveno título a la Máquina. Además de Jürgen Damm y las reincorporaciones de Alonso Escoboza y Alan Medina.

Por parte de los jaliscienses, se ha hecho de los servicios de Alan Mozo como su principal y más llamativo refuerzo, junto a Rubén González y André Alcaraz. Por los universitarios, ha sumado a Gustavo del Petre, Eduardo Toto Salvio, Adrián Aldrete, César Huerta y Gil Alcalá.

SEGUIR LEYENDO: