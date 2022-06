Tundieron a Checo Pérez y Red Bull por no expresarse tras el insulto racista a Lewis Hamilton

Checo Pérez no se unió a los mensajes de apoyo a Lewis Hamilton en contra del término racista que utilizó Nelson Piquet (Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)

Previo al Gran Premio de Gran Bretaña, una bomba estalló en el mundo de la Fórmula 1, pues uno de los pilotos históricos que tiene la categoría se refirió a Lewis Hamilton con un término racista durante una entrevista en vivo.

Se trata de Nelson Piquet, tres veces campeón del mundo en la década de los 80 y que actualmente sobresale por ser el suegro de Max Verstappen, ya que desde hace varios meses su hija, Kelly Piquet, sostiene una relación amorosa con el actual campeón.

En medio de los mensajes de apoyo que recibió Hamilton por el grueso de la parrilla de la Fórmula 1, FIA y sus respectivos equipos, la ausencia de Red Bull llamó la atención entre los aficionados, pues junto a AlphaTauri, Williams y Alfa Romeo, fueron los equipos que no se expresaron al respecto.

Bajo la misma línea, Checo Pérez tampoco hizo alguna mención sobre el tema y su equipo de comunicación se limitó a anunciar la venta de algunos productos y subir una historia firmando gorras previo a la carrera de este fin de semana.

Como no podía ser de otra forma, un sector de aficionados recriminó contra Red Bull, Max Verstappen y el propio Sergio Pérez, pues el hecho de ignorar el tema fue directamente relacionado con el parentesco que tiene la estrella neerlandesa con el autor del término racista contra Hamilton.

El tema estuvo acentuado porque, de manera simultánea, la escudería austriaca anunció la rescisión de contrato de su piloto juvenil Juri Vips, luego de las investigaciones internas por realizar un insulto racista idéntico durante una transmisión por Twitch, por lo que los seguidores más críticos exigieron alguna postura de apoyo hacia Lewis.

“Amo a Checo pero, ¿su PR (director de relaciones públicas) no puede ser consciente con la situación de ahorita? Suben una historia firmando gorras. No están obligados a realizar una declaración, pero es más por mostrar apoyo y empatía por la situación. Te agrade Lewis o no, es algo que no debe ser cuestionable”, expresó una aficionada a través de Twitter.

“Perdón pero me dio risa que muchos estamos esperando que Checo diga algo al respecto del tema de Lewis y lo primero que twittea es ‘miren compren mis gorras’”, afirmó otra de sus seguidores a través de redes sociales, pues en contraste, otros pilotos como Charles Leclerc, Esteban Ocon, George Russell o Daniel Ricciardo realizaron comunicados medianamente extensos en apoyo a Lewis Hamilton.

Aunque no fue el único piloto que no se expresó al respeto, el hecho de que perteneciera a la familia de Red Bull hizo suponer una orden desde la escudería de no hablar sobre el tema, principalmente por ser un miembro alejado a la organización y a la Fórmula 1 en la actualidad.

“Interesante ver cómo absolutamente todas las escuderías/pilotos pusieron algo en contra del racismo o a favor de Hamilton sin embargo RB, Max, Checo no han puesto nada... y todo porque se trata del suegro de Max”, escribió otro internauta.

¿Qué dijo Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton?

Debido a que este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña, uno de los temas más recurrentes es lo que pasó en la temporada 2021, cuando un toque de Lewis Hamilton al coche de Verstappen lo mandó a los muros de contención con una fuerza superior a los 50G.

Por este motivo, las redes trajeron a escena una entrevista que realizó Nelson Piquet en noviembre de 2021 donde llamó “neguinho” al siete veces campeón del mundo mientras daba su análisis de lo que pasó en aquella carrera:

“El negrito (Lewis Hamilton) metió el auto y se fue porque no había forma de pasar dos autos en esa curva. Jugó sucio. Por suerte para él, solo que el otro (Verstappen) se jodió”, expresó en su momento Piquet, luego de que se comparara con la maniobra que realizó Ayrton Senna a Alain Prost en la definición del título de 1990.

Nelson Piquet llamó "Neguinho" a Lewis Hamilton para explicar la maniobra del toque entre el inglés y su yerno, Max Verstappen, en Silverstone 2021





