Conmebol publicó el audio del VAR tras la polémica por la mano en el área de Corinthians: ¿por qué no fue penal para Boca?

Bruno Méndez tocó el balón con su mano tras un intento de centro de habilitación de Sebastián Villa para Darío Benedetto

Boca Juniors logró un importante empate ante Corinthians en Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Más allá de que Agustín Rossi volvió a ser factor tras atajarle un penal a Roger Guedes, el equipo de Sebastián Battaglia también tuvo sus chances para anotar, pero el arquero Cássio tuvo tapadas de peso para la igualdad sin goles.

Fue un partido friccionado, que dejó varias jugadas discutidas. Una de las polémicas de la noche en San Pablo ocurrió a los 16 minutos del complemento cuando la pelota tocó en la mano de Bruno Méndez tras un intento de centro de habilitación de Sebastián Villa para Darío Benedetto. Todo Boca reclamó penal, pero Tobar no sancionó y su elección fue apoyada por el VAR.

En las últimas horas, Conmebol difundió los audios del análisis de la jugada. “Luego de un centro, el balón golpea en el abdomen de un defensor de blanco y posteriormente en su mano, que se encuentra cercana a su cuerpo en una posición natural”, indica el primer fragmento del reporte arbitral.

“El árbitro, con buena ubicación, permite que el juego continúe. El VAR revisa la jugada, confirmando la decisión del audio”, agrega el informe antes de poner los audios del cruce entre el encargado del video arbitraje, el venezolano Juan Soto, quien también tuvo la asistencia de Eduardo Cardozo (Paraguay).

“Muy pegada al cuerpo, me parece posición natural”, dice Soto mientras ve con el resto de su equipo la acción que termina con el impacto del balón en la mano de Méndez. “Chequeo completo, Roberto, puede reanudar”, culmina el audio tras la revisión.

El árbitro Roberto Tobar decidió que el jugador del local se dejó caer y el VAR apoyó du elección

La restante jugada con los audios del VAR que también hizo público Conmebol estuvo relacionada al supuesto penal que solicitó el conjunto local a los 12 minutos de la segunda etapa del partido. Adson se mete en el área por el costado izquierdo de la defensa xeneize, y cuando intentó pasar a Sández, se dejó caer.

“El árbitro, con buena ubicación, permite que el juego continúe la jugada como una jugada normal”, dice la introducción de la acción en la que el VAR se apoyó en varios ángulos y velocidades para confirmar que no fue penal.

“Se deja caer”, se escucha decir al juez chileno tras la acción. “Contacto muy leve y él lo exagera”, aclara Soto, el encargado del VAR, en el video.

Una vez que terminó el encuentro, el propio Battaglia fue consultado sobre el posible penal que no le habían sancionado en el complemento y dijo: “Sobre el rol del árbitro tengo que ver bien la jugada. Es un tema de interpretación si la mano está separada o no y a veces se hace difícil ver ese tipo de jugadas. La decisión fue no cobrar penal, pero queda a interpretación si debían revisar o no la jugada”, expresó el DT sobre el penal que reclamó el Xeneize por la mano de Bruno Méndez.

De esta manera, Tobar cerró una buena acción apoyado por sus colegas del VAR. Actuó rápido en cada instancia compleja y siempre estuvo cerca de cada jugada supervisando qué aconteció en el campo de juego en un encuentro en el que hubo juego brusco y trámite friccionado.

Boca se llevó un empate de Brasil y ahora la serie se definirá el próximo martes en Buenos Aires (REUTERS/Amanda Perobelli)

