Quién será el rival de Andy Ruiz para su pelea de septiembre

El regreso de Andy Ruiz Jr. el Destroyer al cuadrilátero está confirmado, será el próximo domingo 4 de septiembre cuando el boxeador de los pesos pesados vuelva a enfundarse en sus guantes para protagonizar una contienda más en su categoría. Luego de que confirmó la fecha de su combate durante la Clase Masiva de Box en la Ciudad de México, ya se dio a conocer quién será su rival.

Se trata de Luis Ortiz The King Kong, el boxeador cubano será el siguiente rival que enfrentará el púgil estadounidense de ascendencia mexicana. El programa deportivo Premier Boxing Champions confirmó el combate de Andy Ruiz vs Luis Ortiz, fue por medio de redes sociales que compartió el evento e invitó a todos los fanáticos del boxeo profesional a no perderse la contienda.

“¡El ex campeón mundial unificado @Andy_destroyer1 lucha contra el contundente contendiente Luis Ortiz el domingo 4 de septiembre en vivo en @PBConFOX”, redactó la cuenta oficial de Premier Boxing Champions.

¿Quién es Luis Ortiz?

Su récord en la actualidad es de 37 combates, 33 victorias de las cuales 28 son por nocaut (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

También conocido como The real King Kong es un boxeador profesional de nacionalidad cubana con 43 años de edad. De 2015 a 2016 sostuvo el campeonato interino del peso pesado de la Asociación Mundial de Box (AMB); defendió su cinturón ante Bryant Jennings en diciembre de 2015.

Sin embargo, perdió el cetro de campeón debido a que presentó una prueba de detección de consumo de sustancias positivas, por lo que la asociación mundial le quitó el cinturón. A la par había ganado la vacante del título de la AMB inter-continental del peso pesado, pero debido a los resultados de doping no se le otorgó.

Más tarde intentó contender por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el estadounidense Deontay Wilder, pero cayó por nocaut técnico, lo que significó su primera derrota en su carrera profesional en el boxeo. Fue en marzo de 2018 cuando no logró ser campeón.

Luis Ortiz se medirá ante Andy Ruiz (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

A pesar de la derrota, siguió compitiendo en su categoría y años más tarde volvió a retar al estadounidense por el cinturón y fue en noviembre de 2019 cuando protagonizó el segundo capítulo ante Wilder, pero fracasó en su intento ya que volvió a perder por nocaut y cayó a la lona.

La contienda contra Andy Ruiz será la segunda que tendrá en lo que va de este 2022 pues su primer combate fue contra el estadounidense Charles Martin, a quien derrotó por nocaut técnico. Por lo que espera sumar un resultado positivo para continuar su trayectoria en los pesos pesados. Su récord en la actualidad es de 37 combates, 33 victorias de las cuales 28 son por nocaut y cinco por decisión unánime. Únicamente tiene dos derrotas, todas por nocaut.

La contienda contra Andy Ruiz será la segunda que tendrá en lo que va de este 2022 (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

¿Cuándo tendrá Andy Ruiz una pelea en México?

De momento, diferentes medios han apuntado que la contienda de septiembre se llevará a cabo en Los Ángeles, California en la Crypto Arena. Sin embargo, surgió la versión de que podría pelear en México. Mauricio Sulaimán, reveló los planes que tiene de cara al futuro y adelantó lo que vendría para Andy Ruiz, el ex campeón de los pesos pesados.

Al término de la clase masiva de boxeo en el Zócalo capitalino, Mauricio Sulaimán habló con Infobae México y adelantó la petición que le realizó el Destroyer sobre traer su pelea de septiembre a la capital de país. El presidente del CMB aseguró que durante el evento deportivo -que reunió a 14 mil 299 participantes- el Destroyer sugirió que podría presentarse el próximo 4 de septiembre en la explanada principal del zócalo de la ciudad.

“Él tiene una pelea ya firmada el 4 de septiembre y su deseo es venir a pelear a México. Él nos hizo una petición aquí arriba en el estrado, él quiere que se pase su pelea del 4 de septiembre aquí en el Zócalo para que la gente lo pueda ver actuando arriba del ring”.

