Así quedó el rostro de Omar Chávez tras su pelea con Rafael Ortiz

Omar Chávez fue derrotado en Sinaloa por el púgil Rafael Amarillas Ortiz (foto: Especial)

El regreso de Omar Chávez al cuadrilátero no fue el que esperaba ya que registró su tercera derrota consecutiva y no pudo tener el triunfo que esperaba Julio César Chávez, su padre. A pesar de que tuvo la oportunidad de noquear a Rafael Amarillas Ortiz en los primeros rounds, no lo logró y terminó perdiendo por decisión unánime.

A lo largo de la contienda, el Businessman lidió con el castigo que le propició Rafael Ortiz ya que la mayoría de los golpes fueron dirigidos al rostro del hijo menor de la dinastía Chávez y aunque intentó mantener una guardia cerrada, algunos puñetazos sí conectaron en su objetivo.

El resultado generó que la cara de Omar se hinchara arriba del cuadrilátero durante la pelea, pero recientemente el púgil de 32 años reveló los daños que dejó la pelea.

Omar Chávez perdió por decisión unánime ante Rafael Ortiz y mostró las heridas que tuvo en su rostro (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram en la que Omar Chávez compartió el resultado final de los golpes de su combate en Culiacán, Sinaloa; el boxeador subió una fotografía a sus historias temporales y dio muestra de los moretones que le quedaron.

Lo que más sobresale a la vista es que el ojo izquierdo de Omar está completamente cerrado, hinchado y con un gran moretón que sobresale por su color morado. Cabe recordar que a lo largo de los 10 rounds que protagonizaron ambos contendientes, ese mismo ojo reflejó rápidamente los efectos de los puños de Rafael Ortiz que impactaron sobre la cara de Chávez.

Además sobre esa misma herida, Omar mostró que tuvo una ligera cortada sobre el párpado izquierdo pues se aprecian unas bandas quirúrgicas para heridas menores, a pesar de que durante la pelea no sangró la herida, sí se abrió y causó un daño al párpado del Businessman. Otra de las lesiones que se observan en la fotografía que compartió es que su ojo derecho también salió perjudicado, pero no tanto como el izquierdo.

, Omar mostró que tuvo una ligera cortada sobre el párpado izquierdo (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Un moretón de menor tamaño resaltó la ojera derecha pues el color morado acentuó el efecto de los golpes que recibió Omar. Por último otra lesión que se apreció fue en la nariz a la altura del tabique ya que tuvo una pequeña abertura que dejó una cicatriz roja.

El menor de la dinastía Chávez acompañó su publicación en redes sociales con un fragmento de la canción Fukk Sleep del rapero ASAP Rocky. Por otra parte, el Terremoto Chávez agradeció los mensajes de apoyo que recibió por parte de sus seguidores, amigos y público en general que lo apoyaron en su pelea en Sinaloa.

Subió una serie de fotografías de la pelea y las acompañó con el siguiente mensaje: “Gracias a todos por los msg de apoyo desgraciadamente los jueces no me vieron ganador pero me quedo con la gran pelea que le ofrecimos al público espero pronto estar en el ring Dios los bendiga a todos…”.

Así quedó el rostro de Omar Chávez tras pelear con Rafael Ortiz (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Aunque ya trascurrieron casi tres días desde su pelea del sábado 18 de junio, la cara del Terremoto Chávez aún sigue hinchada a causa de los golpes que recibió por parte de Amarillas Ortiz. Cabe recordar que el hijo del gran campeón mexicano cayó con las tarjetas 96 - 95, 96 - 93 y 98 - 94; es decir, una mínima diferencia le arrebató la victoria.

Julio César Chávez siguió de cerca la pelea de su hijo, aunque no subió a la esquina para asesorarlo como su entrenador, sí le estuvo gritando una serie de indicaciones desde su lugar. En redes sociales circuló un video que captó la frustración que vivió César Chávez al ver a su hijo perder. Entre gritos como “¡saca la casta!” y “¡fuerte hijo!”, señor nocaut se tuvo que conformar con la derrota de su hijo.

