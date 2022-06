Entrevista con Freddie Hunt: “No creo que alguien como mi padre pueda sobrevivir en la Fórmula 1 actual”

Freddie tiene un gran parecido físico con un padre (@freddiehuntofficial)

Freddie Hunt respondió rápido el pedido de Infobae. Sin vueltas, como era su padre, James Hunt, el campeón mundial de 1976, que fue un personaje único de la Fórmula 1 por su forma de vida libre y desprejuiciada. Desde algún lugar de Escocia, su hijo lo recordó en una charla amena en la que contó su presente como piloto, su movida para ayudar a los refugiados de Ucrania y su nostalgia por la Argentina, donde vivió un año.

Una vez retirado, James se casó con Sarah Lomax y se mudó al barrio de Wimbledon, el mismo donde se celebra el tradicional abierto de tenis, en la zona oeste de Londres. Allí nacieron sus hijos, Tom (37) y Freddie (34). James disfrutó mucho del ámbito familiar y sus hijos siempre los elogiaron como padre.

Freddie corrió en monopostos como Fórmula Ford, Fórmula Renault y luego pasó a los autos de Gran Turismo. Siempre compitió con la mochila de portar un apellido ilustre, pero hizo su camino y se ganó su lugar en el automovilismo con nombre propio. Se convirtió en alguien muy querido en el ambiente internacional y cada vez que fue invitado a una carrera de F1 u otro evento lo recibieron con los brazos abiertos, como en la Argentina, en el Master de Pilotos de 2013, una carrera de karting en la que participaron los mejores pilotos nacionales y se hizo en Puerto Madero. El inglés ya había quedado cautivado por nuestro país.

Freddie Hunt recuerda sus visitas a la Argentina y los buenos recuerdos en nuestro país que lo marcaron para siempre

“Creo que tenía 15 años cuando fui por primera vez a la Argentina. Desde entonces visité más de siete años el país, la mayor parte del tiempo en granjas con amigos en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en la Patagonia, y estuve un año viviendo en Buenos Aires. Algunos de los mejores recuerdos de mi vida fueron los momentos más felices que pasé en Argentina”, confiesa. En su estadía se dedicó a recorrer el país y se convirtió en un amante del asado.

Este año Hunt corre en la Le Mans Cup, una categoría con autos similares a los que compiten en las míticas 24 Horas (este fin de semana se realizó su 90° edición), y corre solo en Europa. “Es genial estar en el campeonato, es un desafío. Somos un equipo nuevo y algo nuevo para mí como las carreras de prototipos. Entonces tenemos mucho que aprender y es un lugar muy competitivo con muchos de los mejores profesionales que vinieron de Le Mans y las reglas cambiaron en los últimos años. De allí nació el campeonato en el que corremos con autos de reglamento Le Mans P3 (LMP3), con varios pilotos de 30-35 años con mucha experiencia. Es una competencia dura para poder vencer”, afirma.

Sobre su estilo de manejo, se define que “agresivo, pero creo que depende de mi estado de ánimo durante el día. Ciertamente fui muy agresivo, pero estoy tratando de cambiar eso porque a veces me metí en problemas, así que trato de ser más conservador pero, a veces sabes que tienes que atacar y a veces no tienes que hacerlo. La pregunta es saber cuándo atacar y cuándo no hacerlo”.

Finales de los ochenta. James Hunt ya retirado, despuntando el vicio sobre un auto de Fórmula 3. En una parada en boxes lo acompañan Sarah y sus hijos Tom y Freddie (@freddiehuntofficial)

Freddie también se muestra comprometido con el pueblo ucraniano que sufre la invasión rusa. Por eso encabeza acciones con el fin de recaudar fondos para los refugiados: “Vamos a hacer una carrera de karting de resistencia de tres horas el 28 de junio para juntar dinero para los refugiados ucranianos”. Organizó el evento por su cuenta de Instagram y con ayuda de amigos. Será el día que Freddie cumpla 35 años.

En 1976 James tuvo el épico duelo con Niki Lauda que llegó al cine con la película Rush (2013). Freddie conoció al recordado austriaco y forjó una amistad con su hijo, Mathias. Sobre Niki recuerda que “nos hemos encontrado varias veces y me ha dado buenos consejos, lo cual es bueno. Pero conozco mejor a su hijo, Mathias (también piloto), e hicimos una película juntos, un documental que se estrenará este año. Estoy muy emocionado por eso y ahora somos buenos amigos”. La producción se llama “Hijos de la velocidad”.

Su padre fue considerado el “Playboy de la F1″ y muchas historias encerraron su particular forma de vida, como el mito de haber estado con 5.000 mujeres o una fiesta sin límites antes de la definición del título de 1976, entre otras. Solía fumar en los fines de semana o tomarse alguna cerveza u otro trago luego de terminada la actividad. Siempre fue auténtico y se mostró a flor de piel. Este miércoles se cumplen 29 años de su fallecimiento. Tuvo una gran rivalidad con Lauda, pero con códigos de automovilismo de otra época, forjaron una gran amistad abajo del auto.

Pero, ¿cómo era James Hunt en la vida familiar? “Tengo pocos recuerdos suyos porque él murió cuando yo solo tenía cinco años. Pero me acuerdo de ir a algún Gran Premio cuando él estuvo como comentarista, luego de viajar en autobús y algunos recuerdos de casa, las aves que él criaba, los periquitos. Solía competir en la cría de estas aves, tenías cientos de ellos, tal vez incluso miles, así que sí, fueron algunos buenos recuerdos suyos”, explica Freddie.

-¿Qué es lo que más extrañás de tu padre?

-Realmente no sé, no es algo que pienso muy a menudo, pero supongo que solo tener un padre.

-¿Qué le dirías si él estuviera aquí?

-No sé. No es algo he pensado alguna vez.

-¿Hay algún ‘James Hunt’ en la F1 hoy?

-No

¿Y puede haber un ‘James Hunt’ en el futuro en la F1?

-No, para ser honesto, no creo que haya muchas personas como mi padre y no creo que alguien como mi padre pueda sobrevivir en la Fórmula 1, no se les permitiría comportarse de la manera en que se comportaba mi padre. Sí, quiero decir, tal vez habrá algunos personajes como mi padre, pero no podrán ser ellos mismos en la pista o incluso fuera de la pista debido a todos los medios. Así que creo que no hay posibilidad de que conocer a alguien como mi padre en la F1 en estos días.

¿Quién es el mejor piloto de F1 hoy?

-Bueno, eso es difícil, hay muchos. Obviamente creo que Max (Verstappen) es probablemente el más rápido, pero también Russell (George). Lewis (Hamilton) sigue siendo Lewis, pero tal vez ya haya pasado su mejor momento, quizá porque George Russell le está ganando (son compañeros en Mercedes). Si tuviera que elegir uno, diría Max; George (Russell) y Lando (Norris) también son muy rápidos, pero desafortunadamente el auto no es tan bueno en este momento, así que sí, creo que hay muchos pilotos rápidos. Por supuesto, Fernando Alonso sigue ahí, pero creo que Max es probablemente el más rápido.

James Hunt entrando en un autódromo junto a Tom y Freddie (@freddiehuntofficial)

Freddie sueña con poder correr y ganar las 24 Horas de Le Mans en 2026, cuando se cumplan 50 años del título de su padre en la F1. “Definitivamente es posible. Ese es el plan, así que sí, 2026 es el 50 aniversario del campeonato mundial de mi padre, por lo que el plan es ganar o al menos estar entre los puestos de adelante en la mañana (la noche es la parte más dura de la carrera) y podemos hacerlo suponiendo que encontremos patrocinadores para pagarlo, es muy posible”.

Afirma que del automovilismo argentino solo conoce “al TC 2000″ y “presenció una carrera en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez”. En lo personal cuenta que “mi novia vive cerca de Londres. Yo vivo en Escocia, pero nosotros nos vemos muy seguido y viajamos de aquí para allá”.

Anticipo del documental “Hijos de la velocidad” que tiene como protagonistas a Freddie Hunt y Mathias Lauda

Y tiene apuntado otra visita a la Argentina: “Realmente no tengo mucho tiempo libre. Pero cuando puedo me gusta disfrutar de la naturaleza, en las montañas, en el campo, mi idea no es sentarme en la playa, es ir a la Patagonia a montar un caballo por unas semanas”.

Simpático, directo y sencillo, Freddie impacta por su parecido físico con James, aunque la imagen es lo de menos ya que se muestra con el legado más fuerte que le dejó su padre y que lo distingue como un auténtico Hunt: su libertad.

MÁS FOTOS DE FREDDIE HUNT

Freddie Hunt, este año, liderando un pelotón en Imola en la Le Mans Cup (@freddiehuntofficial)

Boxes de Silverstone. Freddie con el McLaren M23 con el que su padre fue campeón mundial. Usa un casco con el mismo diseño de James (@freddiehuntofficial)

Freddie sobre un Hesketh de Fórmula 1 que corrió James (@freddiehuntofficial)

Disfrutando de la Patagonia, uno de los lugares preferidos en la Argentina (@freddiehuntofficial)

Freddie suele ser invitado a las carreras de Fórmula 1 (@freddiehuntofficial)

Junto a Sir Jackie Stewart, en la casa del escocés (@freddiehuntofficial)

Con Mika Hakkinen, bicampeón de F1 en 1998 y 1999 (@freddiehuntofficial)

Con Damon Hill, campeón de F1 en 1996 (@freddiehuntofficial)

Con Bernie Ecclestone, quien manejó la F1 durante casi 40 años (@freddiehuntofficial)

