Los secretos de James Hunt: el mito de las 5 mil mujeres, la maratón sexual con azafatas y su relación con la cocaína

james Hunt fue campeón mundial de la Fórmula 1 en 1976 (Shutterstock)

James Hunt es recordado como el piloto playboy de la Fórmula 1, porque su exitosa carrera en el automovilismo iba acompañada de una vida plagada de fiestas que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar. El británico que murió en 1993 volvió a ser noticia esta semana después de que sus hijos Freddie y Tom publicaran un libro contando algunas de las aventuras de su padre dentro y fuera de las pistas.

Freddie, quien nació fruto de la relación del ex deportista con Sarah Lomax, su segunda esposa, dialogó con varios tabloides ingleses y recordó algunas anécdotas que su padre y amigos le relataron: “Suponen que era un playboy inconformista entusiasta. Pero fue muy profesional, meticuloso y trabajador”, sostuvo en una charla con The Mirror.

Hunt, quien protagonizó una rivalidad con Niki Lauda que marcó una época en La Máxima, fue campeón mundial en 1976 con McLaren. Fue entonces cuando su fama llegó al pico máximo y su alocada vida se disparó aún más que antes. Justamente ese año, antes del Gran Premio de Japón, tuvo una maratón sexual en Tokio que su hijo confirmó: “Había testigos. Había un nuevo suministro de azafatas. Venían al hotel, hacían escala y luego subían al avión al día siguiente. Había una diferente cada noche”.

Sin embargo, Freddie desmintió que el ex piloto se haya acostado con 5 mil mujeres, un mito que todos repiten en los boxes de la Fórmula 1 pero nadie ha comprobado: “No estoy seguro de que la cifra de 5.000 mujeres sea precisa, eso es un montón, incluso para él. Y no estoy seguro de que hubiera llevado la cuenta. Pero estoy seguro de que eran cientos o tal vez miles. Era un tipo apuesto y realmente amaba la vida en ese entonces”.

Fue en la previa de aquel GP de Japón que definió el título de 1976 cuando lo encontraron teniendo relaciones con una chica en un garaje días antes de la carrera final. “(Hunt) Fumaba demasiado, bebía demasiado y consumía demasiada hierba. Y tomaba un poco de coca o una pastilla en una fiesta. Hizo algunas cosas de las que no estaba orgulloso, pero ¿no lo hacemos todos? ¿Y qué?. No estoy avergonzado por su comportamiento en absoluto, de hecho, estoy muy orgulloso de mi padre. Mientras la gente diga la verdad sobre él”.

Hunt se casó con Suzy Miller en 1974, pero a principios de 1976 firmó su divorcio luego de que ella lo abandonara para irse con el actor Richard Burton. Con respecto aquel matrimonio, su hijo contó: “Él no estaba amargado en absoluto. Me han dicho muchas veces que antes de su boda él sabía que era una mala idea. Entonces, cuando Suzy encontró a alguien, él solo pensó: ‘Genial’”.

James Hunt junto a Niki Lauda en Buenos Aires, Argentina, en 1979 (LAT Photographic).

Después de su retiro en 1979, Hunt se casó con Sarah Lomax, madre de Freddie, con quien vivió una situación inédita: “Mamá me contó sobre el momento en que a mediados de la década de 1980 estaban conduciendo a Escocia y él superó el límite de velocidad, por lo que un coche de policía comenzó a seguirlo. Pensó, ‘No me van a detener’, porque tenía una gran bolsa de hierba en el auto, así que simplemente puso el pie en el acelerador. Terminó siendo una persecución policial de tres autos y logró evitar a los policías. Para ser justos, era campeón de Fórmula 1 y probablemente ayudó que condujera un Mercedes Benz de 6,9 litros”.

El ex piloto murió en 1993 de un ataque cardiaco. Por entonces, Freddie tenía apenas cuatro años y su padre ya se había divorciado de su madre y estaba en pareja con Helen Dyson, una mujer 18 años menor a quien había conocido en un restaurante de Wimbledon, Londres, y a quien le había propuesto matrimonio un día antes de sufrir el infarto.

