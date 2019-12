Fue una etapa de sacrificios donde con dos trabajos, de día y noche, ahorró para comprarse un Mini que él mismo preparó para correr. Luego a los 21 años, cuando ya mostraba su forma de vestir desalineada, pasó por la Fórmula Ford donde recibió el apodo de “Hunt the Shunt” (shunt es un término británico que significa choque). Se cansó de romper monopostos. Pero se destacaba por su manejo agresivo que le permitía avanzar en el pelotón. “Mi primer objetivo es acabar la carrera sobre el suelo, no bajo tierra”, decía. Cuando se mantenía en pista era el hombre espectáculo. Caso contrario, protagonizaba espectaculares accidentes uno en el cual terminó con su coche en un lago. Sobrevivió porque no tenía puesto el cinturón de seguridad reglamentario por falta de presupuesto y el que usó le permitió zafarse.