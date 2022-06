Checo Pérez sufre nuevo revés en los Power Rankings luego del Gran Premio de Azerbaiyán

Sergio Pérez obtuvo el segundo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2022. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Ni haber obtenido el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán fue suficiente para que la organización de la Fórmula 1 le otorgará un mejor puesto que el octavo en el ranking se la octava fecha del calendario. En cambio, los jueces brindaron la posición de honor al piloto francés de Alpha Tauri, Pierre Gasly. El podio en esta clasificación lo completan Max Vestappen en segundo y en tercero un empate con Charles Leclerc y George Russell.

De acuerdo con el juicio, Checo no tuvo la mejor actuación en carrera debido a que no pudo mantener el ritmo mostrado en los entrenamientos libres o incluso en la sesión de clasificación, en donde incluso quedó por delante de su compañero en Red Bull Racing. A pesar de no haber hecho una mala carrera, la valoración pone como factor los abandonos de Leclerc y Carlos Sainz para haber terminado sublíder el domingo.

“Quizás no fue la mejor carrera de Pérez, y ciertamente no del mismo calibre que su victoria en Mónaco. Pero tampoco fue una mala actuación. Pérez se clasificó segundo y le quitó la delantera a Leclerc en la curva 1, pero no pudo seguir el ritmo de su compañero de equipo Verstappen, el mexicano respaldando un doblete de Red Bull gracias a los retiros de ambos pilotos de Ferrari”, se lee en la argumentación. Con 7.8 de calificación, quedó igualado con el español Fernando Alonso.

Power Rankings, carrera 8 de la temporada 2022. Foto: @F1

Pérez se ubica como uno de los mejores pilotos dentro de la máxima categoría del automovilismo, su constancia y experiencia lo han llevado a ser una pieza clave en la escudería austríaca para ser líder en el Campeonato de Constructores. Además, la temporada 2022 está encaminada para ser la mejor en toda la trayectoria del piloto, pues tanto sólo en ocho carreras, ya ha empatado su mejor marca de podios (cinco, al igual que los logrados en 2021).

En lo individual, el nacido en Jalisco ha sabido adaptarse de mejor manera al RB18 y por ello, se ha mostrado más competitivo. Su rendimiento lo tiene posicionado en el segundo puesto del Mundial de Pilotos, por primera vez en si carrera profesional, y la posibilidad de pelear por el título de campeón se mantiene como una realidad, por lo menos en esta etapa del año.

En cuanto al ranking de cada Gran Premio, la única ocasión en que el mexicano ha ocupado el primer sitio fue después de su victoria en Monte Carlo, pero el resto de veces ha estado en: cuarto lugar en Arabia Saudita; quinto en Australia, Emilia Romaña (Italia) y Barcelona, y noveno en Miami. En Bahréin no estuvo considerado debido a que no terminó la carrera por problemas en el monoplaza (aunque a Verstappen le sucedió lo mismo y fue clasificado tercero).

Sergio Pérez obtuvo el segundo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2022. Foto: RREUTERS/Hamad I Mohammed

Sin valor en el campeonato

A pesar de la polémica que fecha con fecha se da, cabe destacar que sumado a la subjetividad en las valoraciones de los jueces, el ranking tiene como característica una nula incidencia en el desarrollo de la temporada y en lo absoluto tiene qué ver con la clasificación en el Mundial de Pilotos (que actualmente lidera Verstappen y que sublidera Pérez).

El ranking del Gran Premio de Azerbaiyán tiene en el quinto sitio al siete veces campeón Lewis Hamilton, en el sexto un empate doble con Yuki Tsunoda y Sebastián Vettel. En el octavo a Checo junto a Alonso, y finalmente a Zhou Guanyu en la décima posición.

