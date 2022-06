Jürgen Damm debutó y anotó con América: su situación con el club aún no se decide

Jürgen Damm, debutó con la casaca de América en pretemporada. Foto: ClubAmerica

Jürgen Damm tuvo sus primeros minutos como jugador del América en partido amistoso en el que, incluso, marcó uno de los goles que dieron la victoria a su equipo. Las Águilas se encuentran en plena pretemporada preparando lo que será el inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y el futbolista de 29 años de edad se encuentra integrado a la plantilla sin haberse hecho oficial su incorporación.

Y es que, el jugador mexicano se encuentra a prueba con el conjunto azulcrema, en donde espera convencer al cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz, así como a la directiva, para que su fichaje sea una realidad. No obstante, su primera participación como americanista dejó buenas impresiones ante la escuadra del Cancún FC de la Liga de Expansión al que vencieron por cuatro anotaciones a dos (colaboró al convertir un penalti).

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (desde Quintana Roo), Damm realizó breves declaraciones ante la prensa y al ser cuestionado por su situación contractual con América, se limitó a mencionar que no sabe qué sucederá y evitó dar más detalles. No obstante, dejó clara su intención por unirse al club al que se refirió como “el más grande”.

Jurgen Damm. Foto: @ATLUTD

“No sé, la verdad es que es cuestión de la directiva, yo solamente estoy aquí a prueba. De verdad, creo que hay una persona del club, si él me autoriza, yo hablo, no me quiero meter en problemas para tener una situación con la directiva. Ahorita no sé nada, yo estoy a prueba”, dijo el jugador que también ha formado parte de Pachuca, Tigres o Atlanta United.

Damm es agente libre luego de haber terminado su contrato con el conjunto de Las Cinco Rayas en la Major League Soccer de los Estados Unidos, en donde disputó 27 encuentros de liga y anotó apenas un gol, por cuatro asistencias. Su etapa más exitosa como profesional fue con los Tigres de Nuevo León ya que logró cuatro título de liga y tres de campeón de campeones.

Sobre la nueva oportunidad que se le presenta con las Águilas, agregó: “Sería un honor, es el equipo más grande e importante del país, yo creo que a todo jugador le gustaría estar en este equipo, digo, cuando la situación y los tiempos sean los adecuados, con mucho gusto daré entrevista, hoy por hoy se me pidió respetar el tiempo que la directiva me pidió, es lo que puedo decir, cuando pueda, estoy aquí”.

Pretemporada de América, verano 2022. Foto: @ClubAmerica

Los azulcremas se preparan para encarar el Apertura 2022 con el objetivo explícito de conseguir el campeonato (no lo hacen desde el Apertura 2018). En el último semestre, el conjunto de Fernando Ortiz quedó eliminado en las semifinales por los Tuzos de Pachuca por lo que la presión es una realidad. De forma oficial, no hay altas o bajas en la plantilla, por lo que Damm sería la primera.

“Es una situación que desde niño siempre quise jugar con el América, el equipo más grande e importante del país, siempre fue mi sueño el poder jugar un partido y anotar con ellos, ese fue el sentimiento y cariño a la institución donde siempre soñé jugar”, finalizó Jürgen explicando el motivo de haber besado el escudo en la camiseta durante su celebración de gol.

