El momento en que Oswaldo Sánchez pidió una cerveza durante una transmisión en vivo

Luego de retirarse del fútbol profesional, Oswaldo Sánchez se convirtió en comentarista y analista deportivo de TUDN, probó una nueva faceta en los micrófonos deportivos y se ha mantenido como uno de los especialistas del canal deportivo de Televisa. Su personalidad lo han orillado a protagonizar diferentes momentos peculiares en diferentes coberturas de la televisora.

En esta ocasión el hecho ocurrió durante la cobertura del juego México vs Surinam, de la Concacaf Nations League. El ex portero bromeó con la afición que estaba a su alrededor y pidió una cerveza para entrar en ambiente tal como lo estaba haciendo el público que se dio cita en el Estadio Corona para ver el primer juego del Tri en la Liga de Naciones.

A pesar de que Oswaldo Sánchez estaba realizando una transmisión en vivo, se animó a intercambiar algunas palabras con el público y pedir una bebida para “refrescarse” del calor. El suceso pasó cuando un fanático desde la tribuna lo reconoció y empezó a gritar su nombre para llamar la atención del ex arquero de Santos Laguna.

Una vez que Oswaldo volteó a ver a la persona que coreaba su nombre, éste levanto su vaso con cerveza como sinónimo de brindis a la distancia. El acto le causó simpatía al ex cancerbero de la Selección Mexicana, por lo que se animó a pedirle una igual a pesar de que recién había tenido una transmisión con TUDN.

“Pásame una ¿no, hermanito? que hace calor”

Fueron las palabras que enunció el actual comentarista de TUDN. A lo que de inmediato el fanático respondió: “Obvio, obvio”. Sin mayor interacción, Oswaldo siguió enfocado en su labor como analista deportivo y saludó a otros fanáticos que le gritaban por su apodo San Oswaldo.

Desde que el ex portero se convirtió en uno de los miembros que encabezan los paneles de análisis de la Selección Mexicana, Sánchez Ibarra ha protagonizado diferentes controversias. Una de ellas fue durante su intervención en la cobertura del Jamaica vs México del octagonal de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

En aquel partido la televisora de TV Azteca no contó con los derechos de transmisión del juego, por ello TUDN gozó de la exclusiva. Sin embargo, los comentarios que soltó Oswaldo Sánchez durante la narración del juego causaron molestia por parte del público.

En redes sociales tundieron a Oswaldo por intentar imitar el estilo de Jorge Campos en Azteca Deportes. Oswaldo Sánchez lanzó diferentes bromas en torno a la cultura jamaiquina pero sus comentarios no fueron bien recibidos entre los televidentes.

Parte de las bromas que dijo el ex cancerbero fueron dirigidas a la música de Jamaica, confundió el reggae con la música urbana del reggaeton hecho que generó burlas y críticas en redes sociales.

Oswaldo Sánchez y su discusión con Memo Ochoa

Al término del México vs Panamá, Guillermo Ochoa mandó un recordatorio a los ex futbolistas del Tri y que ahora son comentaristas de TUDN (Video: TUDN)

Otro de los capítulos más controversiales del ex portero fue cuando protagonizó una serie de críticas en contra de Guillermo Ochoa. Debido al papel que estaba teniendo el Tri en la eliminatoria mundialista, se animó a cuestionar la calidad del arquero del América y su función con el combinado nacional.

Las críticas llegaron a oídos de Memo, quien en una entrevista con TUDN le mandó un recado a Oswaldo de lo que significaba estar en el Tri. “Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó en la Selección y que trabaja con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá”, lanzó Ochoa.

Por lo que el actual analista deportivo no dudó en responderle:

“Nosotros estamos acá tratando de ser analistas deportivos, tratando de darle a la gente un análisis real de lo que sucede; en ese análisis vas a tener que decir lo que sucede porque no somos porristas de la selección, somos analistas y tratamos de ver lo positivo, pero cuando las cosas no salen bien, no podemos tapar un sol con un dedo”.

