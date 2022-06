Tri se despide de afición mexicana con partido ante Surinam rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022

Marcelo Flores, jugador del Arsenal de Inglaterra y de la Selección Mexicana. Foto: Twitter @miseleccionmxEN

La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Surinam en lo que será el debut del conjunto dirigido por Gerardo Martino en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23. De paso, será el último juego que realice el equipo en territorio mexicano, por lo que el tradicional juego de despedida antes de participar en la Copa del Mundo de Qatar será ante los sudamericanos en un duelo que mantiene bajas las expectativas.

El equipo está integrado en su gran mayoría por elementos de la Liga MX y únicamente cinco futbolistas que militan en el fútbol extranjero (dos en la Major League Soccer de los Estados Unidos, otros dos en La Liga de España y uno en la Premier League de Inglaterra). El juego tendrá lugar en la casa de Santos Laguna, en el Estadio TMS ubicado en Coahuila. Con ello, el Tri saldrá de la sede habitual para los duelos como local, el Estadio Azteca, por tercera ocasión en la administración del Tata como entrenador.

“Soy muy hincha de jugar por todo el país, eso me agrada y así lo hice en Argentina. Me parece interesante que el equipo se conecte a todos los puntos del país y después la cancha es impecable y no tiene nada que ver con lo que pueda pasar con el Mundial. A mí me agrada cuando una selección se conecta, el resto es algo que yo no pueda ratificar y yo sólo manifiesto una opinión”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

El director técnico Gerardo Martino da indicaciones durante el partido amistoso que México ganó a Nigeria. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Chris Jones

E juego también estaría marcado por un hecho particular: el debut oficial de Marcelo Flores con México. Y es que, a pesar de que el joven futbolista ya ha vestido la playera mexicana con el primer equipo, lo ha hecho en partidos amistosos por lo que ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación aún no es oficial. La repercusión directa es que, en automático, se acabará toda posibilidad de representar a Canadá o Inglaterra en el futuro (cuenta con las tres nacionalidades).

“En realidad para lo que le sirve a Marcelo ser convocado es para que conozca lo que es ser un seleccionado nacional. Debe construir una carrera para ser considerado en el futuro. Marcelo tendrá minutos en la Liga de Naciones y debe aprovechar todo lo que pueda crecer alrededor de los mejores futbolistas mexicanos”, comentó Martino en relación.

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 11 de junio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde? Estadio Territorio Santos Modelo, en Torreón, Coahuila.

¿Transmisión? A través de las señales de Azteca Deportes y TUDN.

Posible alineación: Carlos Acevedo, en la portería; Julián Araujo, Israel Reyes, Jesús Angulo Erick Aguirre en la defensa; Luis Romo, Sebastián Córdova y Luis Gerardo Chávez, en el medio campo, y finalmente en el ataque Diego Lainez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro.

Foto de archivo de aficionados mexicanos durante el partido amistoso que su selección ganó a Nigeria en Estados Unidos. Estadio AT&T, Arlington, Texas, EEUU. 28 de mayo de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Chris Jones

Convocatoria

Porteros: David Ochoa (Real Salt Lake), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Rodolfo Cota (León).

Defensas: Erick Aguirre (Monterrey), Kevin Álvarez Campos (Pachuca), Jesús Alberto Angulo (Tigres), Julián Araujo (Los Ángeles Galaxy), Julio César Domínguez (Cruz Azul) Jesús Daniel Gallardo (Monterrey) e Israel Reyes Romero (Puebla).

Mediocampistas: Uriel Carlos Antuna (Cruz Azul), Fernando Beltrán (Guadalajara), Luis Gerardo Chávez (Pachuca), Sebastián Córdova (Tigres), Diego Lainez Leyva (Real Betis), Erik Antonio Lira Méndez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Celta de Vigo), Luis Francisco Romo (Monterrey) y Erik Daniel Sánchez (Pachuca).

Delanteros: Marcelo Flores (Arsenal), Santiago Tomás Giménez (Cruz Azul), Henry Martín (América) y Rodolfo Pizarro (Monterrey).

