La cruda reflexión de los pilotos de Mercedes en la Fórmula 1: “No creo que sea correcto correr así durante los próximos 4 años”

Lewis Hamilton y George Russell precen ser víctimas de sus própios vehículos (Reuters)

Este domingo se correrá la octava fecha del campeonato de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, en el GP de Azerbaiyán. Por eso, este viernes los pilotos se subieron a sus monoplazas para recorrer el trazado y conocer el circuito en el que buscarán alcanzar la gloria. Nuevamente, la escudería Mercedes volvió a padecer los problemas que arrastra esta temporada y sintió las diferencias con respecto a otros equipos como Ferrari y Red Bull.

Para tener noción, Lewis Hamilton terminó a 1,650 segundos de Charles Leclerc, de Ferrari, y en diálogo con la prensa se mostró resignado con respecto a la situación que atraviesa su monoplaza: “Probamos algo experimental en mi auto y no se sintió tan bien, para ser honesto. Pero al menos lo intentamos, tenemos datos al respecto. Esperemos que para mañana probablemente volvamos a lo que cambiamos”.

Según explicó, las modificaciones que realizaron provocaron mayores rebotes en ciertas partes del trazado, lo cual lo dejó dolorido y no mejoró demasiado su actuación con respecto a otras carreras, en comparación con sus adversarios. “Parece que los neumáticos funcionan bien, no hay problemas para comenzar una vuelta. Simplemente no puedo decirte dónde está la diferencia de 1,6 segundos, eso está muy lejos, aunque gran parte está en la recta”.

Su compañero George Russell también se fastidió y vaticinó un panorama desolador para Mercedes: “Es una locura allá afuera en esas curvas de alta velocidad, el auto está tocando fondo por completo... realmente no es cómodo de conducir. No sé qué depara el futuro para esta era de autos, pero no creo que sea correcto correr así durante los próximos cuatro años”.

Este domingo se correrá el GP de Azerbaiyán (Reuters)

El piloto británico de 24 años fue sincero al describir el presente de la escudería y la diferencia con Ferrari y Red Bull: “Por el momento, ellos tienen un coche intrínsecamente más rápido que el nuestro y hemos hecho todo lo posible para intentar ponernos al día”. En este punto, explicó que una opción es estar más concentrados en el cambio de neumáticos pero eso no será suficiente: “No vamos a cerrar esa brecha por completo, o definitivamente no vamos a cerrar esa brecha, simplemente están demasiado adelante”.

La temporada 2022 de la Fórmula 1 está siendo un gran dolor de cabeza para Mercedes. Tras un tercio de la competencia completada, la escudería alemana no consigue mejorar su rendimiento y marcha tercera con 134 puntos, muy por detrás de Red Bull y Ferrari, con 235 y 199 unidades respectivamente. Hasta el momento, logró solo tres podios y sus mejores resultados los obtuvo por fallas de sus rivales y no por méritos propios.

A día de hoy, y con siete pistas recorridas de 23, los números no los acompañan para nada. En la clasificación de pilotos, el joven George Russell es cuarto con 84 puntos mientras que el heptacampeón de la Máxima, Lewis Hamilton, ocupa el sexto lugar con 50, muy por detrás del líder Max Verstappen (125) de Red Bull y su escolta Charles Leclerc (116) de Ferrari.

Esta realidad hizo exponer el fastidio de Toto Wolff, director de la Flecha Plateada, quien en la previa del GP de Azerbaiyán, hizo autocrítica y se pronunció en contra de su propio equipo: “Tenemos dos pilotos extremadamente fuertes, pero es enormemente molesto para nosotros que eso no sirva de gran cosa”. En este sentido, agregó: “Creo que somos el tercer mejor equipo, no somos segundos ni cuartos. Si lo miras con optimismo, son cinco décimas de diferencia con los dos mejores equipos. Si lo miras con pesimismo, son más de ocho décimas. Y, claramente, para todos nosotros en Mercedes, eso no es aceptable”.

El domingo se correrá una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1 y el panorama no es nada esperanzador para Mercedes que luego de casi una década de dominio de la categoría, ahora ve cómo el reinado se desvanece en sus propios motores.

