“¿Por qué hicieron esto”: el grave error estratégico de de Ferrari que perjudicó a Leclerc en el GP de Mónaco de Fórmula 1

La furia de Charles Leclerc contra la estrategia del equipo Ferrari, que lo perjudicó en el Gran Premio de Mónaco. Lo llamaron a los boxes en el mismo momento que estaba su compañero, Carlos Sainz

No hay caso, Charles Leclerc no profeta en su tierra y sigue sin poder ganar una carrera en Mónaco. No logró hacerlo en las categorías promocionales ni tampoco en la Fórmula 1. Sea por errores propios o ajenos, el piloto de 24 años no puede cortar su maldición. Este domingo vivió otra frustración ya que largó desde la pole positions, lideró la carrera, pero un grave error de estrategia de Ferrari le impidió volver a pista en condiciones de pelear por el triunfo y el piloto expresó su furia por la radio.

La carrera comenzó una hora más tarde debido a la llovizna que hubo antes de largarse y que por cuestiones de seguridad hizo que los pilotos pudieran cambiar de neumáticos y colocar los compuestos para piso mojado. Pero los charcos que hubo en diversos sectores del circuito callejero también retrasó la actividad en el Principado, cuyo asfalto, al ser usado a diario por vehículos de calle, no es como el de un autódromo, con mejor drenaje y más adherencia en pista.

Una vez iniciada la carrera Leclerc partió adelante y como el asfalto se fue secando su equipo lo llamó a los boxes en el giro 17° para poner gomas intermedias para lluvia, un plan que eligió la mayoría para que sus autos tengan mejor adherencia y por ende, velocidad. Charles perdió el liderazgo, que quedó en manos de su compañero, Carlos Sainz.

* La queja de Leclerc por radio luego de la parada en los boxes en la que perdió tiempo

Aunque Leclerc también quedó detrás de Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y los nervios crecieron en el corredor monegasco. No solo eso, sino que además quedó adelante de su rival por el título, Max Verstappen (Red Bull). Sin embargo, lo peor llegó en la vuelta 22, en el mismo momento en el que a Sainz le cambiaron sus gomas y lo llamaron a Leclerc. Cuando los ingenieros de la Scuderia se dieron cuenta de su error y le gritaron a Leclerc, “¡quedate afuera, queda afuera”. Pero el monegasco ya estaba dentro de la calle interna y cuando llegó a su garage se encontró con la Ferrari del español delante, lo que le hizo perder tiempo en los boxes...

El desconcierto en Ferrari fue total y Charles pegó un grito ensordecedor: “¡Mierda, mierda! ¿Por qué hicieron esto?” (primer video). A los dos ferraristas le pusieron el compuesto de gomas duras para piso seco, otro punto que llamó la atención, ya que le iba a demorar más tiempo conseguir la mejor adherencia en la pista.

Leclerc regresó a pista en el cuarto lugar y supo que otra vez no iba a poder ganar ante su gente, con el agravante de haber largado en la pole positions. Ahí el monegasco estalló y lo hizo saber en vivo y en directo en charla por la radio con su equipo: “¿Qué pasó?”, gritó Charles. “Sin palabras, sin palabras... Ay, ay, ay...” (segundo video), continuó.

Fue una equivocación que le costó caro a Ferrari, ya que no solo le hizo perder el triunfo. Además, el monegasco criticó que su equipo se apuró en poner gomas para piso seco. “Era muy temprano para poner los de seco. Pusimos los intermedios, pero perdimos una posición. Luego hubo un malentendido, me encontré a Carlos delante. Fueron muchas decisiones equivocadas y en tu carrera de casa, es difícil de digerir”, declaró Leclerc después de la carrera.

Ferrari viene de mayor a menor en la temporada, si bien demuestra que su auto, la F1-75, está al nivel del RB18 de Red Bull. La escuadra de Maranello desde hace algunas fechas perdió la punta del Campeonato Mundial de Constructores y en la anterior competencia en España, Verstappen le arrebató la vanguardia en el certamen de Pilotos a Leclerc. Además, el neerlandés estiró su diferencia de 6 a 9 puntos sobre el monegasco.

Checo Pérez se llevó el triunfo en Mónaco y Charles terminó cuarto este domingo cuando podría haber ganado en su casa, algo que nunca consiguió ya sea en sus paso por categorías menores como la Fórmula 3, la Fórmula 2 ni desde que debutó en la F1 en 2018. En 2021 hizo la pole positions, pero al final de la clasificación tuvo un golpe que dañó la transmisión de su auto. El error fue confirmado por Ferrari el domingo cuando salió a pista y no pudo largar. Ahora, el desentendimiento de su equipo le generó una nueva frustración.

SEGUIR LEYENDO