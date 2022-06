“Esta situación es inaceptable”: indignación total en Mercedes por el peor rendimiento de los últimos 8 años

Toto Wolff hizo autocrítica sobre el rendimiento de Mercedes esta temporada (Reuters)

La temporada 2022 de la Fórmula 1 está siendo un gran dolor de cabeza para Mercedes. Tras un tercio de la competencia completada, la escudería alemana no consigue mejorar su rendimiento y ve como sus máximos rivales comienzan a tomar demasiada ventaja.

Una situación “inaceptable” para Toto Wolff, Director de la Flecha Plateada, quien en la previa del GP de Azerbaiyán, hizo autocrítica y se pronunció en contra de su propio equipo: “Tenemos dos pilotos extremadamente fuertes, pero es enormemente molesto para nosotros que eso no sirva de gran cosa”.

A día de hoy, y con siete pistas recorridas de 23, los números no los acompañan para nada. En la clasificación de pilotos, el joven George Russell es cuarto con 84 puntos mientras que el heptacampeón de la Máxima, Lewis Hamilton, ocupa el sexto lugar con 50, muy por detrás del líder Max Verstappen (125) de Red Bull y su escolta Charles Leclerc (116) de Ferrari.

“Creo que somos el tercer mejor equipo, no somos segundos ni cuartos. Si lo miras con optimismo, son cinco décimas de diferencia con los dos mejores equipos. Si lo miras con pesimismo, son más de ocho décimas. Y, claramente, para todos nosotros en Mercedes, eso no es aceptable”, apuntó desde el circuito de Bakú, en donde se correrá este domingo 12 de junio.

Hasta el momento, Mercedes logró solo tres podios y sus mejores resultados los obtuvo por fallas de sus rivales y no por méritos propios. Entre estos, llama la atención que sea Russell el mejor posicionado, con dos terceros puestos en Australia y España, por uno de Hamilton (3ero en Barein).

Una situación complicada para Mercedes, acostumbrado a dominar la tabla general durante los últimos ocho años, de los cuales sólo se le escapó el título del año pasado. En 2013 fue la última vez que perdieron protagonismo y fue sobre esa temporada a la que hizo referencia Wolff.

“Me encanta la competición y siempre me ha gustado. Tuvimos una racha realmente fuerte de ocho años en los que liderábamos el grupo, o no siempre, pero gestionando nuestro camino hacia el liderazgo. Esta vez para mí se siente un poco como en 2013, donde simplemente no estábamos a la altura de los Red Bull y probablemente tampoco de los Ferrari, pero seguimos luchando. Somos terceros en la pista y a veces ni siquiera eso, como en Jeddah. No es una opción quedarse donde estamos”, se lamentó en diálogo con RaceFans.

En la clasificación de constructores, la escudería alemana es tercera con 134 puntos, muy por detrás de Red Bull y Ferrari, con 235 y 199 unidades respectivamente.

“Bakú podría presentar algunos desafíos similares a lo de Mónaco para nosotros. Estamos trabajando en áreas para tratar de mejorar la conducción”, reconoció Andrew Shovlin, Director de ingeniería de pista de Mercedes.

“Buscamos hacer funcionar el coche un poco más cerca de su tope. Pero somos muy conscientes de que, además de agregar un rendimiento básico al coche, debemos hacerlo funcionar en una gama más amplia de circuitos. Se está trabajando muy duro porque el equipo y los pilotos están desesperados por volver a la parte delantera”, sentenció.





