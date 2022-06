El escalofriante relato de un ex jugador del Barcelona tras sobrevivir a un tiroteo en Brasil

Emerson Royal fue víctima de un robo en San Pablo (Reuters)

El lateral derecho brasileño Emerson Royal, ex futbolista del Barcelona y actual jugador del Tottenham inglés, salió ileso de una tentativa de asalto con disparos mientras disfrutaba de sus vacaciones en el interior del estado de San Pablo.

“Fue un momento complicado, pero ahora voy a descansar y después me posicionaré”, dijo a los periodistas el también ex jugador del Real Betis, tras poner una denuncia en comisaría.

El intento de atraco tuvo lugar a la salida de una discoteca del municipio de Americana (sureste) donde Emerson se había reunido con algunos familiares y amigos.

Según relató Emerson Aparecido de Souza, padre del internacional brasileño, un sospechoso se acercó a él en el aparcamiento para robarle a punta de pistola, pero un policía de paisano, que se había acercado para sacarse una foto con su ídolo, intentó detenerlo.

Fue cuando empezó un intercambio de disparos, en el cual el sospechoso resultó herido y, posteriormente, fue trasladado a un hospital para ser operado, según la Policía Militar de Sao Paulo.

El futbolista del Tottenham intentó interceder (Reuters)

“En ese momento, Dios me controló de alguna manera… porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón diciéndole ‘tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras’”, explicó el brasileño en diálogo con Globo Esporte.

“Cuando le di lo que quería, me acerqué a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no estaba allí solo por el reloj. Cuando se lo entregué, se alejó y sacó su arma para dispararme. Cuando estaba a punto de dispararme, lo empujé, golpeé el arma y disparó al aire”, continuó el futbolista de 23 años.

“Fue en ese momento, cuando lo empujé, que perdió el equilibrio y un policía le disparó. Luego, cuando pegó el tiro, comenzó a correr. Estábamos en una plaza, había 15 personas más o menos. Y empieza a disparar por todos lados, pero no le da a nadie. 17 o 19 tiros, si no me equivoco”, detalló Emerson Royal acerca del espeluznante episodio que le tocó vivir durante sus vacaciones.

“Entendí que era un momento que me podía costar la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Estoy tranquilo ahora. Yo digo que fue gracias a Dios”, concluyó.

Emerson Royal es candidato a integrar la lista de Brasil para Qatar 2022 (Reuters)

“En un momento en el que bandido se distrajo, el policía comenzó a intercambiar disparos con él. Todo el mundo corrió, cada uno se fue a una esquina. Fue una escena terrible”, añadió el padre del futbolista a medios locales.

Formado en las categorías inferiores del Ponte Preta, Emerson Royal jugó en el Atlético Mineiro antes de dar el salto al fútbol europeo, donde pasó por el Real Betis y Barcelona, de España, y ahora defiende al conjunto de Londres.

El lateral derecho también ha sido un habitual en las últimas convocatorias de la selección brasileña y es un serio candidato a formar parte de la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022, que empezará en noviembre.





