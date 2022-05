La dura respuesta de Lionel Messi a los reproches de Robert Lewandowski: “Que diga lo que quiera, no me interesa”

La intima entrevista a Lionel Messi

Lionel Messi fue contundente en su respuesta a Robert Lewandowski, quien lo criticó a pesar de que el crack argentino lo había elogiado en la última entrega del Balón de Oro. Fue un reconocimiento de La Pulga hacia el artillero polaco, al que consideró merecedor del premio en 2020, edición en la que el galardón quedó vacante debido a la pandemia de COVID-19. Si bien la actividad volvió a mediados de ese año, por las restricciones sanitarias no se llevó a cabo la ceremonia.

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”, sentenció el rosarino en la entrevista con TyC Sports.

Más tarde el capitán de la selección argentina reparó en que “las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

Lionel Messi logró la Ligue 1 en su primera temporada en el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Messi expresó su reconocimiento luego de ganar su séptimo Balón de Oro. Sin embargo, el polaco no fue correspondiente: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”. Aunque más tarde quiso bajar los ánimos y salió a aclarar su testimonio: “Con mi declaración, solo quería expresar que, por supuesto, estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Respeto y aprecio a Lionel Messi más allá de toda medida y una vez más lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021″.

El Balón de Oro es un histórico premio que otorga la revista francesa France Football. Luego la FIFA comenzó con la entrega de su propio reconocimiento llamado “The Best” (El mejor), galardón que recibió Lewandowski en 2021. Allí el atacante volvió a apuntar en contra de Messi. “He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA”, comenzó Lewandowski.

Robert Lewandowski celebra la obtención de la última Bundesliga con el Bayern Múnich (REUTERS/Andreas Gebert)

Además, añadió: “Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”.

“Probablemente ya no vuelva a marcar 60 goles en un año, pero con 30 y 40 sigue marcando la diferencia. Messi es un tipo diferente de jugador. A la edad de Cristiano le será más difícil mantenerse en su nivel goleador”, culminó.

Con su respuesta de este lunes, Leo planteó sus diferencias con el goleador del Bayern Múnich, aunque también buscó ponerle un punto final a la controversia. Ambos se verán las caras en la próxima Copa del Mundo en Qatar ya que sus selecciones comparten el Grupo C y el cruce será el partido de la zona, el 30 de noviembre, en el Stadium 974, en Doha.

