La curiosa promesa que cumplió el plantel de Uruguay por haber clasificado al Mundial de Qatar

Las calles de Montevideo se vieron sorprendidas por un hecho particular. A pesar del frío instalado en la capital charrúa, el plantel de Uruguay cumplió con la promesa que había hecho si lograba clasificarse al Mundial que organizará Qatar y los protagonistas tuvieron una jornada particular con una recorrida que fue desde el estadio Centenario hasta el Complejo Celeste en bicicleta, primero, y luego caminando.

Encabezado por el entrenador Diego Alonso, el grupo de futbolistas partió en los rodados desde el mítico escenario que albergó a la primera Copa del Mundo en 1930 hasta el Parque Roosevelt (cerca de 14 kilómetros) y luego completó el recorrido a pie hasta el Complejo Celeste (13km)

Según reflejaron las imágenes de ESPN, el plantel se comprometió a realizar este trazado cuando a falta de cuatro fechas para el final de las Eliminatorias sudamericanas se ubicaban en el séptimo puesto, lejos de la zona de clasificación. Luego, con la llegada de Alonso en reemplazo del “Maestro” Oscar Washington Tabárez, la Celeste logró clasificarse a la cita internancional una fecha antes.

Uruguay jugó dos amistosos en Estados Unidos ante México (3-0) y frente el seleccionado local (0-0) y el lunes llegó a Montevideo donde estará hasta el sábado. Ese día jugará otro amistoso con rival a confirmar (podría ser Zambia) en el estadio Centenario, que será la despedida del equipo ante el público uruguayo antes del Mundial de Qatar 2022.

Cabe recordar que Luis Suárez, por quien River Plate inició contactos para incorporarlo, fue homenajeado por las autoridades y empleados del Atlético de Madrid, en su despedida del club español. El Pistolero fue recibido por el presidente, Enrique Cerezo, para descubrir un gran mural que contiene a figuras emblemáticas del Colchonero, en una de las salas del estadio Wanda Metropolitano. “Déjenme un espacio acá que quiero marcar la historia”, dijo el goleador en septiembre de 2020, a manera de promesa, cuando se incorporó al Aleti. Desde entonces jugó 83 partidos y convirtió 34 goles, además de obtener la liga española 2020/2021.

El ex Liverpool de Inglaterra firmó el mural que desde hoy contiene su imagen y brindó unas palabras de agradecimiento a todo Atlético de Madrid. El atacante de 34 años no renovó su contrato con el equipo dirigido por Diego Simeone y está en la búsqueda de un nuevo elenco para continuar su carrera, con vistas al Mundial de Qatar 2022. En este sentido, River Plate apareció en la lista de interesados por los goles del ex Barcelona, aunque la prioridad la tendrán los clubes europeos.

