México vs Ecuador: dónde y a qué hora ver el último amistoso de la gira del Tri

La Selección Mexicana afrontará su último juego amistoso de cara a iniciar su participación en la Liga de Naciones Concacaf y de tener su debut en el Mundial de Qatar 2022. Será ante su similar de Ecuador que el combinado nacional intentará salvar su gira por Estados Unidos y así cerrar de la mejor forma sus partidos de preparación para los siguientes duelos oficiales que tendrá.

El conjunto dirigido por Gerardo Tata Martino tendrá que remediar la imagen que dejó luego de perder ante Uruguay con un resultado de 0 - 3, escena que generó diferentes críticas al Tri por el nivel competitivo que posee a meses de que inicie la Copa Mundial.

En punto de las 18:30 hrs del centro de México dará inicio el partido que se disputará en el estadio de Soldier Field en Chicago, Illinois. Una de las peculiaridades de la alineación que ha mostrado el Tata Martino es que ha dado una rotación en la mayoría de las posiciones con la finalidad de probar a la mayoría de los convocados, sin embargo, la fórmula no le ha dado los resultados esperados.

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Ecuador?

Para este partido las dos televisoras de canal abierto que le dan seguimiento a la Selección Nacional Mexicana serán los encargadas de llevar la transmisión en vivo; TV Azteca y TUDN serán quienes tengan la cobertura del juego. Cabe destacar que la emisión del programa empezará minutos antes del juego para comentar la previa del partido.

Fecha: domingo 5 de junio 2022

Lugar: Estadio Soldier Field en Chicago, Illinois, Estados Unidos

Transmisión: TUDN canal 5 y Azteca 7 (canal 7)

Horario: 18:30 horas del centro de México y gran parte del país o a las 17:30 hrs GMT

Internet: la página oficial de TUDN tendrá la narración del partido en internet, para ello el aficionado tendrá que contar con una cuenta vigente en Izzi TV o Blim TV. Por su parte el portal de Azteca Deportes también le dará seguimiento y se podrá escuchar la narración de Christian Martinoli y Luis García.

Aplicación móvil: se podrá ver el partido amistoso del Tri desde un dispositivo móvil, para ello se deberá contar con la App Azteca Deportes o Izzi TV y Blim TV para seguir el juego en vivo.

Radio: una opción más para aquellos no tengan acceso a internet o no puedan seguir la cobertura en televisión es por medio de la narración de radio, la señal de W Deportes tendrá la cobertura en vivo por la señal del 730 AM o 96.9 FM.

¿Cómo llega la Selección Mexica a su último partido amistoso?

Después de obtener su pase a la Copa Mundial en el octagonal de Concacaf, la afición criticó arduamente la labor del estratega mexicano pues las diferentes irregularidades que mostró a lo largo de la eliminatoria no dejó satisfecho al público pues se puso en duda el potencial del Tri para Qatar 2022.

Su primer amistoso fue el pasado 27 de abril ante Guatemala, partido en el que empató sin goles y con poca efectividad pues a pesar de que aparecieron en la cancha elementos como Marcelo Flores no hubo acciones destacadas.

El segundo amistoso que tuvo fue ante Nigeria, el cual ya formó parte oficial de la gira por Estados Unidos. En aquel duelo el conjunto mexicano se llevó la victoria 2 - 1 a causa de un autogol por parte de William Troost-Ekong. Sin embargo, el resultado más controversial se trata del juego ante Uruguay pues el Tri se vio superado en todos los ámbitos por el rival.

Alfredo Talavera estuvo a cargo de la portería, pero su actuación se vio manchada por los goles que recibió; en consecuencia la afición explotó en contra del equipo, ante ello, Héctor Herrera salió en defensa del equipo y en conferencia de prensa aseguró que este tipo de partidos son para “probar”.

“Estos partidos son para probar y ver lo que vamos a enfrentar en el Mundial. Tenemos que trabajar y con una mentalidad fuerte, las cosas van a llegar Héctor Herrera”.

