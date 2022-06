“No tiene carácter”: Matador Hernández arremetió contra el Chicharito

Chicharito Hernández podría perderse el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Getty Images)

Con el avance de los días hacia el arranque del Mundial de Qatar 2022 las posibilidades de que Javier Hernández pueda volver a la convocatoria de la Selección Mexicana se desvanecen. A consideración de diversos expertos, su participación en el plantel podría mejorar el nivel ofensivo. Sin embargo, al no exigir un lugar entre los seleccionados por Gerardo Martino, Luis Hernández El Matador consideró que no es un jugador con personalidad.

Durante una entrevista con el medio Récord, el exdelantero ahondó en la postura que ha adoptado el Chicharito en torno a su relegación de la Selección Nacional. Aunque el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara ha tomado la decisión de convencer al timonel argentino por medio de su desempeño en el terreno de juego, El Matador aseguró que no es suficiente.

“Javier Hernández ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión del Tata y no ha cuestionado por qué no está. Y si Javier no lo hace, pues no es un jugador de carácter, para mí”, mencionó.

Información en desarrollo*