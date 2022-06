México venció a Indonesia y espera resultados para avanzar en el Torneo Maurice Revello

Victoria de México sobre Indonesia en el torneo Maurice Revello. Foto: @TournoiMRevello

La Selección Mexicana que participa en el torneo juvenil Maurice Revello consiguió vencer a su rival en juego correspondiente a la última fecha de la fase de grupos y con ello mantiene viva la esperanza de avanzar a la siguiente ronda. El Tri venció por dos goles a cero a su similar de Indonesia para llegar a seis puntos, pero espera resultados de terceros para conocer su destino en el prestigiosa competencia.

Con anotaciones de Santiago Muñoz y Jorge Ruvalcaba, el conjunto nacional volvió a la senda de la victoria. En un partido en el que ambas selecciones se disputaban la posibilidad de ser el mejor segundo lugar del torneo (a semifinales avanzan los primeros de cada grupo y el mejor segundo), la paridad en el marcador se mantuvo hasta casi la mitad del juego.

No obstante, una barrida temeraria por parte de un defensor asiático dentro del área fue marcada como falta por el árbitro central. Fue el ex Santos Laguna y actual elemento de Newcastle de Inglaterra, Santi, el encargado de cobrar el penalti. Con potencia, altura y a la derecha, el atacante mexicano convirtió su disparo en el primer gol para la escuadra.

Durante el segundo tiempo, la diferencia entre rendimientos fue notorio. México dominó las acciones y tuvo diversas oportunidades para incrementar su ventaja, pero fallas importantes y la intervención del arquero rival lo evitaron. Tuvo que llegar el tiempo agregado para que los mexicanos volvieran a manifestarse en el marcador. Una jugada de contraataque fue bien resuelta por Ruvalcaba para el segundo tanto.

De esta forma, el Tri finalizó la fase con seis puntos y el segundo puesto. Para avanzar a semifinales deberá esperar a lo que ocurra con los equipos del sector C, que definirán las posiciones con los juegos entre Argelia vs Comoros y Colombia vs Japón. Ya clasificados se encuentra los líderes del grupo A y B, Francia y Venezuela, respectivamente.

Los convocados a Toulon

Porteros: Eduardo García Mendoza (Chivas), Héctor Holguín Pérez (Santos)

Defensores: José Castillo (Pachuca), Rodrigo Parra (Xolos), Uziel García (Atlético de San Luis), Daniel Aceves (Pachuca), Jesús Rivas (Pumas), Ramón Juárez (Atlético de San Luis), Jorge Rodríguez (Toluca), Víctor Guzmán (Xolos).

Mediocampistas: Santiago Naveda (América), Jonathan Herrera (Atlas), Eugenio Pizzuto (Sporting Braga), Efraín Álvarez (LA Galaxy), Andrés Montaño (Mazatlán), Ángel Zapata (Monterrey), Diego Medina (Santos), Benjamín Galdames (Unión Española).

Delanteros: Santiago Muñoz (Newcastle), Jorge Ruvalcaba (Pumas), Ángel Robles (Puebla), Teun Wilke (SPAL B).

Tri ya sabe lo que es ser campeón

México ya conoce los que es ganar el campeonato. Todavía bajo el nombre de Esperanzas de Toulon, el Tri participó en el torneo como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquella edición, el formato contó con ocho selecciones repartidas en dos grupos de cuatro cada uno. El conjunto mexicano compartió sector con Francia, Marruecos y Bielorrusia, en donde logró seis puntos tras dos victorias y una derrota (ante los locales).

En las semifinales, el equipo se enfrentó a los Países Bajos y los derrotaron por cuatro anotaciones a dos. En la final, Turquía fue el oponente al que México doblegó tres por cero para proclamarse campeón del torneo por primera vez en la historia. Aquel equipo estaba integrado por nombres como los de Hiram Mier, Diego Reyes, Héctor Herrera, Javier Aquino, Javier Cortés, Marco Fabián y Raúl Jiménez.

