Acusan a Eto’o de abandonar a una de sus hijas: “A un amigo en común le dijo: ‘por mí es como si se mueren la madre y la niña’”

El ex punta, envuelto en un grave entuerto judicial (FABRICE COFFRINI / AFP)

Samuel Eto’o, ex delantero del Real Madrid y el Barcelona, y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, quedó en el ojo de la tormenta por un sensible problema personal y judicial. Adileusa Dee Dee do Rosario, madre de la hija que el punta tuvo en Madrid, lo acusó de no haber pagado jamás los 1400 euros mensuales de manutención que fijó la Justicia, al punto de que, según sus cálculos, se acumuló una deuda de alrededor de 40.000 euros; en consecuencia, solicitó el embargo de los bienes del africano.

En declaraciones al diario La Vanguardia, la mujer aclaró que todo lo que reclama es para su hija, Erika Eto’o do Rosario. “A la niña no le ha dado ni un Chupa-Chups desde el día en que nació. Absolutamente nada ni con decisión judicial. Ha crecido sin su padre y siente mucha pena porque ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo”, arremetió en la entrevista la madre de la joven.

Durante la narración del calvario que sufrieron a lo largo del tiempo, Adileusa detalló que Erika pasó por un delicado trance de salud a los tres años y medio: le terminaron extirpando un riñón. Fue allí donde realizó la peor acusación hacia el ex atacante, de 41 años. “Los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo común y me respondió que prefería no insistir. “Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió ‘por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz’. Me quedé absolutamente rota”, sorprendió.

El ex delantero, con la camiseta del Barcelona (Josep LAGO / AFP)

Fernando Osuna, abogado de la pequeña, también se refirió a los movimientos legales que emprendieron, en diálogo con La Vanguardia. “Es complicado porque este individuo lleva mucho tiempo moviéndose fuera de España y aquí dejó instrucciones de que no se recogiera correspondencia ni notificaciones. La joven está en una situación muy penosa económicamente”, describió. El hoy directivo de la Federación de Camerún ha enfrentado al menos otras dos demandas por paternidad.

A lo largo de una prolífica trayectoria, Eto’o ganó 19 títulos tanto a nivel clubes como selección. Se retiró en 2019 con la casaca del Qatar SC, luego de un paso por el fútbol de Turquía (Antalyaspor y Konyaspor).

