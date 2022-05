No apto para impresionables: Ibrahimovic publicó el drenaje de rodilla que realizó durante toda la temporada con el Milan

El delantero sueco jugó toda la temporada con una lesión

A medida que los años pasan, las figuras que supieron dominar el fútbol dentro de una época determinada envejecen y comienzan lentamente a tener distintas trabas con su físico. Uno de los mejores ejemplos de la actualidad es Zlatan Ibrahimovic, reciente campeón de Italia con el AC Milán con 40 años. El mítico delantero lidió durante toda la temporada con una lesión en su rodilla izquieda y aguantó profundos dolores para poder guiar a una joven escuadra hacia la corona en el ámbito local.

Poco tiempo después de festejar de manera desaforada en el vestuario junto a sus compañeros, el futbolista reveló el calvario que vive con una de sus piernas y publicó imágenes del procedimiento semanal que realizó a lo largo de medio año. “Tenía que vaciar la rodilla una vez por semana durante seis meses”, redactó el sueco como epígrafe del video en el que se ve cómo le quitan el líquido que la zona acumula por culpa de las distintas inflamaciones en la zona.

En los últimos segundos, Ibrahimovic mostró que regularmente le drenaban tres jeringas para aliviar los dolores y poder saltar a la cancha con la camiseta del Rossoneri. A sus 40 años, completó un total de 1007 minutos repartidos en 23 duelos oficiales correspondientes a Serie A en la reciente temporada y anotó un total de ocho goles. Por otro lado no disputó ni un segundo en la Coppa Italia y sumó 160′ en cotejos de la Champions League, competencia a la cual el Milán está clasificada por salir campeón doméstico.

Zlatan fue el estandarte del AC Milán campeón de la reciente Serie A (Foto: Reuters)

Vale recordar que el día en el que el Milán se consagró campeón de la Serie A, Zlatan reveló sus dolores. “Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo”, escribió.

Para tratar el insoportable dolor, el AC Milán comunicó el reciente miércoles 25 de mayo que el experimentado jugador fue sometido en Lyon a una artroscopia que ya tenía programada desde hace tiempo. Su período de inactividad será entre 7 y 8 meses por lo que no podrá volver a jugar hasta principios de 2023, cuando ya tenga 41 años, que los cumple el próximo 3 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: