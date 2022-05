La tajante respuesta de Lewandowski sobre su futuro: “Mi era en el Bayern terminó”

El delantero está concentrado en representar a Polonia de la mejor manera en la Nations League (Foto: Reuters)

Los movimientos de Kylian Mbappé con su renovación en el París Saint Germain y la salida de Erling Braut Haaland desde el Borussia Dortmund al Manchester City son por ahora los principales atractivos del mercado de pases en Europa. Con el mes de junio más cerca que nunca, quien está listo para dar un salto en su carrera profesional es Robert Lewandowski: en la conferencia de prensa de la selección de Polonia aseguró que su capítulo con el Bayern Múnich ya es cosa del pasado y que está a la espera de que se confirme su pase al Barcelona.

Frente a los micrófonos, el delantero respondió una pregunta del medio Sport de manera contundente. “¿Si soy optimista por mi fichaje por el Barcelona? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en Polonia”, declaró el goleador de la Bundesliga.

Concentrado en representar lo mejor posible a su país en los partidos contra Gales, Bélgica y Países Bajos, Robert está ansioso en su siguiente ciclo. “Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern”, confirmó una vez más. El poder ofensivo que Lewandowski puede darle al equipo dirigido por Xavi Hernández se traduce en 344 goles oficiales en 374 partidos con la camiseta del cuadro alemán.

Robert ganó una nueva Bundesliga en la reciente temporada con la camiseta del Bayern Múnich (Foto: Reuters)

Mientras tanto, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, insistió en que el polaco tiene contrato vigente hasta junio de 2023, por lo que para marcharse alguien deberá realizar una oferta que seduzca a la dirigencia. Todo esto sucede mientras los principales portales catalanes anticipan que el Barcelona trabaja hace meses para fichar al artillero y que un acuerdo estaría a la vuelta de la esquina.

Si bien el apellido de Lewandowski conquista a cualquier entrenador, el elenco español parece estar encaminado en cerrar su contratación, aunque para eso deberá desembolsar una fortuna. Según informó la semana pasada el diario alemán Bild, el Bayern Múnich le puso una cotización al futbolista de 33 años de entre 35 y 40 millones de euros.

Una de las razones que podría agilizar la salida de Robert es la confirmación de que Sadio Mané no continuará en el Liverpool y ya está fuertemente vinculado con el último campeón de la Bundesliga. Desde la llegada de Luis Díaz las cosas cambiaron en la delantera de los Reds y un cambio de aire ya es una realidad para el talentoso senegales: confirmó que no renovará contrato y está a la espera de definir su próxima camiseta.

